Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31076910/
21 сентября 2017, 11:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин: Играем новой тройкой с Кузнецовым и Враной. Пока ощущения необычные

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в предсезонном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2).

Капитан Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> прокомментировал победу своей команды в предсезонном матче с Монреаль Канадиенс (4:2). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас новое сочетание в тройке, выходим вместе с Кузнецовым и Враной.

Пока ощущения несколько необычные, потому что мы не играли раньше вместе, только работали на тренировках. Несколько первых смен пытались поймать игру, поймать ритм. Хорошо сыграли в большинстве, смогли дважды реализовать численное преимущество, поэтому надеемся на лучшее. За счёт чего удалось так здорово сыграть в большинстве? Ну мы же много работаем на тренировках. Было не так много времени, чтобы играть в полных составах, но это только первый матч. Что касается моих удалений, то я подъехал к арбитрам и спросил: «А что, больше нельзя делать силовые приёмы? Они сказали, что нет», — приводит слова Овечкина официальный сайт «столичных».

В матче с «дьяволами» Овечкин провёл на льду 15 минут и 45 секунд игрового времени, набрав 1 очко за результативную передачу и 4 минуты штрафа.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп