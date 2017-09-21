Овечкин: Играем новой тройкой с Кузнецовым и Враной. Пока ощущения необычные

«У нас новое сочетание в тройке, выходим вместе с Кузнецовым и Враной.

Пока ощущения несколько необычные, потому что мы не играли раньше вместе, только работали на тренировках. Несколько первых смен пытались поймать игру, поймать ритм. Хорошо сыграли в большинстве, смогли дважды реализовать численное преимущество, поэтому надеемся на лучшее. За счёт чего удалось так здорово сыграть в большинстве? Ну мы же много работаем на тренировках. Было не так много времени, чтобы играть в полных составах, но это только первый матч. Что касается моих удалений, то я подъехал к арбитрам и спросил: «А что, больше нельзя делать силовые приёмы? Они сказали, что нет», — приводит слова Овечкина официальный сайт «столичных».



В матче с «дьяволами» Овечкин провёл на льду 15 минут и 45 секунд игрового времени, набрав 1 очко за результативную передачу и 4 минуты штрафа.