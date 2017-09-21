Две шайбы Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в предсезонном матче НХЛ
ТАСС, 21 сентября. «Сент-Луис» обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 в овертайме в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей отличились Владимир Тарасенко (7-я и 63-я минуты) и Джейден Шварц (36). У «Коламбуса» шайбы забросил Зак Далпе (28, 31).
Тарасенко провел на льду 18 минут 11 секунд, на счету российского форварда пять бросков по воротам и два силовых приема.
В другом предсезонном матче «Ванкувер» победил «Калгари» со счетом 5:3. 21-летний российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин забросил шайбу.
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