Две шайбы Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в предсезонном матче НХЛ

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В составе победителей отличились Владимир Тарасенко (7-я и 63-я минуты) и Джейден Шварц (36). У «Коламбуса» шайбы забросил Зак Далпе (28, 31).

Тарасенко провел на льду 18 минут 11 секунд, на счету российского форварда пять бросков по воротам и два силовых приема.

В другом предсезонном матче «Ванкувер» победил «Калгари» со счетом 5:3. 21-летний российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин забросил шайбу.