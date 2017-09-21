Гол и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в предсезонном матче
ТАСС, 21 сентября. «Вашингтон» победил «Монреаль» со счетом 4:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Деванте
Кузнецов, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи за 18 минут 1 секунду на льду. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин также отметился передачей.
В июле Кузнецов подписал с «Вашингтоном» восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн, больше него в «Кэпиталз» зарабатывает только Овечкин.
19-летнему российскому защитнику Михаилу Сергачеву удалось забросить шайбу в победном матче «Тампы» против «Каролины». Встреча завершилась со счетом 4:3. Сергачев провел на площадке 22 минуты 16 секунд, нанес два броска, совершил два силовых приема. Российский форвард «Тампы» Владислав Наместников за 18:57 на льду отметился одним броском и одним силовым приемом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter