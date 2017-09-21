Гол и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в предсезонном матче

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В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Том Уилсон. У «Монреаля» шайбы на счету Чарльза Хадона и Макса Пачиоретти.

Кузнецов, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи за 18 минут 1 секунду на льду. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин также отметился передачей.

В июле Кузнецов подписал с «Вашингтоном» восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн, больше него в «Кэпиталз» зарабатывает только Овечкин.

19-летнему российскому защитнику Михаилу Сергачеву удалось забросить шайбу в победном матче «Тампы» против «Каролины». Встреча завершилась со счетом 4:3. Сергачев провел на площадке 22 минуты 16 секунд, нанес два броска, совершил два силовых приема. Российский форвард «Тампы» Владислав Наместников за 18:57 на льду отметился одним броском и одним силовым приемом.