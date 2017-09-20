Миссия невыполнима. Почему Малкин и «Питтсбург» не выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне
Особое мнение корреспондента «СЭ» о новом сезоне действующего чемпиона НХЛ.
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ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ.
Нынешний «Питтсбург» находится на пороге того, чтобы войти в число величайших команд в истории НХЛ. Больше двух титулов подряд в последний раз брал «Нью-Йорк Айлендерс» в начале 1980-х, когда четыре раза завоевывал Кубок Стэнли. С тех пор никому не удавалось приблизиться к этому достижению. Даже величайшему «Эдмонтону» во главе с Уэйном Гретцки, Марком Мессье и целой россыпью будущих членов Зала хоккейной славы.
«Питтсбург» два последних Кубка Стэнли выиграл в самую конкурентную эпоху, обусловленную введением потолка зарплат. Третье чемпионство автоматом утвердит Сидни Кросби, Евгения Малкина и Ко в статусе живых легенд, сравнимых с самыми великими игроками прошлого. Если верить прогнозам экспертов и аналитике от букмекеров, то такой расклад реален. «Пингвинз» сохранили всех лидеров, ведущий защитник Крис Летанг восстановился после операции на спинной грыже, а главный тренер Майк Салливан, чей вклад в общий успех огромен, никуда не делся. На бумаге команда остается фаворитом номер один. Но в данном случае эти расклады обманчивы. Постараемся обьяснить почему.
ЧТО ПРОТИВ «ПИТТСБУРГА».
КТО ПОДДЕРЖИТ КРОСБИ?
«Питтсбургу» обязательно нужно, чтобы здоровье не подвело ведущих игроков, а молодежь типа Джейка Гюнцеля, Конора Шири и Брайана Думулина не остановилась в своем развитии. При соблюдении этих условий шанс на попадание в историю будет. Но при этом многое наверняка окажется завязанным на фигуре Малкина. Такого Кросби, каким он был в прошлом сезоне, можно и не дождаться. Находиться на вершине своих возможностей тяжело даже такому мастеру. Значит, нужны помощники. Молодое поколение способно проявить себя в отдельных моментах, как Гюнцель и Думулин в прошлом
Кто еще поддержит Кросби? Есть, конечно, Кессел, который не любит находиться в центре внимания. Ключевая фигура — это
МИХАИЛ ЗИСЛИС
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