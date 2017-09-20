Миссия невыполнима. Почему Малкин и «Питтсбург» не выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне

ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ.

Нынешний «Питтсбург» находится на пороге того, чтобы войти в число величайших команд в истории НХЛ. Больше двух титулов подряд в последний раз брал «Нью-Йорк Айлендерс» в начале 1980-х, когда четыре раза завоевывал Кубок Стэнли. С тех пор никому не удавалось приблизиться к этому достижению. Даже величайшему «Эдмонтону» во главе с Уэйном Гретцки, Марком Мессье и целой россыпью будущих членов Зала хоккейной славы.

«Питтсбург» два последних Кубка Стэнли выиграл в самую конкурентную эпоху, обусловленную введением потолка зарплат. Третье чемпионство автоматом утвердит Сидни Кросби, Евгения Малкина и Ко в статусе живых легенд, сравнимых с самыми великими игроками прошлого. Если верить прогнозам экспертов и аналитике от букмекеров, то такой расклад реален. «Пингвинз» сохранили всех лидеров, ведущий защитник Крис Летанг восстановился после операции на спинной грыже, а главный тренер Майк Салливан, чей вклад в общий успех огромен, никуда не делся. На бумаге команда остается фаворитом номер один. Но в данном случае эти расклады обманчивы. Постараемся обьяснить почему.

ЧТО ПРОТИВ «ПИТТСБУРГА».

Во-первых, колоссальная нагрузка, выпавшая на костяк «Питтсбурга» в последние два сезона, обязательно скажется в негативном плане на выступлении команды. Без малого полсотни кубковых матчей, где шла отчаянная рубка, трещали кости и гробилось здоровье, — это не шутки. Большинству ключевых игроков в районе 30, пик физических возможностей пройден, и в дальнейшем количество травм будет расти. Кросби, Малкин, Летанг имеют внушительную историю болезней, чтобы считать их железными людьми. В последнем плей-офф «Питтсбург» только на тоненького — в семи матчах — прошел «Вашингтон» и «Оттаву». Запаса прочности не видно. Где снова брать силы? Хорошо еще, что НХЛ не едет на Олимпиаду в Пхенчхан. Иначе из того же Кросби к весне были бы выжаты все соки. А вот Малкин недавно публично посетовал на то, что возраст дает о себе знать.

Во-вторых, в межсезонье из команды ушли опытные хоккеисты, удачно выполнявшую свою роль в нужные моменты, когда были закрыты лидеры. Одним из этих героев второго плана являлся центральный нападающий третьего звена Ник Бонино, перебравшийся в «Нэшвилл». На его место до сих пор не найдено подходящего кандидата. Вклад ветеранов Мэтта Каллена, Криса Куница, Тревора Дэйли, Марка-Андре Флери, Рона Хэйнси был значительным как и для игры, так и для атмосферы в раздевалке. Любой, кто занимался командным видом спорта даже на любительском уровне, прекрасно это понимает. Появление финского вратаря Антти Ниеми, приглашенного в качестве дублера для Мэтта Мюррэя, кажется грамотным ходом. В остальном «Питтсбург» лучше не стал.

В-третьих, прямые конкуренты по Восточной конференции не сидят на месте. И если «Вашингтон» на бумаге несколько ослаб, хотя нельзя недооценивать уязвленное самолюбие Александра Овечкина, вдобавок лишенного Олимпиады, то от «Торонто», «Тампы», «Рейнджерс», «Оттавы» и «Коламбуса» логично ждать определенного прогресса. Майк Бэбкок и его «детский сад» во главе с Остоном Мэттьюсом и Митчем Марнером вообще кажется претендентом на Кубок, готовым выстрелить уже сейчас. «Тампе» должно помочь возвращение в строй Стива Стэмкоса, в последнее время слишком часто попадавшего в лапы докторов, «Коламбусу» — приход российского нападающего Артемия Панарина. На пути к выигрышу Кубка Стэнли по предварительным раскладам путь кажется тяжелее, чем год или два назад. Во всяком случае в Восточной конференции.

КТО ПОДДЕРЖИТ КРОСБИ?

«Питтсбургу» обязательно нужно, чтобы здоровье не подвело ведущих игроков, а молодежь типа Джейка Гюнцеля, Конора Шири и Брайана Думулина не остановилась в своем развитии. При соблюдении этих условий шанс на попадание в историю будет. Но при этом многое наверняка окажется завязанным на фигуре Малкина. Такого Кросби, каким он был в прошлом сезоне, можно и не дождаться. Находиться на вершине своих возможностей тяжело даже такому мастеру. Значит, нужны помощники. Молодое поколение способно проявить себя в отдельных моментах, как Гюнцель и Думулин в прошлом плей-офф, но для того, чтобы тащить на себе остальную команду они, вероятно, еще не готовы. Здесь требуется и талант, и опыт.

Кто еще поддержит Кросби? Есть, конечно, Кессел, который не любит находиться в центре внимания. Ключевая фигура — это все-таки Малкин. Его нынешнее положение дел вполне устраивает. Никто уже не заикается о том, что ему надо уйти в другой клуб и стать там лидером. В конце концов, никто в свое время не мешал Марио Лемье сосуществовать с Роном Фрэнсисом, Яромиром Ягром и другими замечательными хоккеистами в одной команде. Так что ждем от нашего форварда яркого сезона.

МИХАИЛ ЗИСЛИС