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20 сентября 2017, 12:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Блюз» Сэнфорд выбыл на полгода, защитник Боумистер сломал голеностоп

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Зак Сэнфорд пропустит от пяти до шести месяцев из-за вывиха левого плеча.

Защитник Джей Боумистер получил перелом голеностопа, ему предстоит пройти новое обследование через три недели. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сэнфорд получил травму в первый день тренировочного лагеря, ему потребуется операция. Боумистер сломал ногу, заблокировав бросок на одной из тренировок.

22-летний Сэнфорд в прошедшем сезоне набрал 8 (4+4) очков в 39 матчах, 33-летний Боумистер провёл 81 игру и отметился 15 (1+14) баллами за результативность.

Сент-Луис Блюз
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