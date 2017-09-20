«Кто сказал, что он слабый? Как же дерется Шипачев!» Русский дебют в НХЛ

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1. ПАНАРИН ПРОТИВ «ЧИКАГО»

Еще в мае в это трудно было поверить. Но теперь Артемий Панарин играет в United Center против «Чикаго».

Матч у «Коламбуса» не получился, Панарин ничего не набрал в дебютном матче за «Блю Джекетс», хотя провел в большинстве аж 8.17 минуты. Гигантское время! Но это только предсезонка, нужно еще сыграться.

<aside name="clb18909556" class="teaser teaser_incontent teaser_nhl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_nhl_video"> <iframe src='https://www.nhl.com/blackhawks/video/embed/recap-chi-5-cbj-2/t-277437096/c-52762203?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d18909556.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После игры все бросились к Панарину за комментариями. Уже три месяца подряд его спрашивают, что он думает о том обмене из «Чикаго». Сейчас Артемий отшутился через переводчика — в этой роли выступил форвард Виталий Абрамов: «Это бизнес, детка!».

Ну, а что тут еще скажешь? Кстати, 24-летний вратарь Антон Форсберг, которого в июне отдали за Панарина, провел потрясающий матч и сделал 38 сэйвов. Так что нельзя сказать, что «Чикаго» однозначно проиграл в той сделке.

Еще был вопрос о Патрике Кейне, но Панарин сказал, что после обмена не разговаривал и не виделся со своим теперь уже бывшим партнером по тройке. «И разошлись они как в море корабли». Артемий уже говорил в интервью «Советскому спорту» и сейчас подтвердил: он думает, что без Кейна станет чаще брать на себя инициативу и сможет по-новому раскрыться. Что ж, будем в это верить.

2. ПЕРВЫЙ ГОЛ КОСТИНА

18-летний экс-форвард московского «Динамо» Клим Костин был выбран на драфте новичков в первом раунде. В турнире новичков, проходившем в Траверс-Сити, он забил три гола. И вот сейчас забросил шайбу в предсезонке за «Сент-Луис».

Клим получил 12.04 минуты игрового времени. Его подключают к основе аккуратно, помня о его травме плеча, которую Костин получил в декабре прошлого года. У него не было игровой практики, и теперь молодому парню нужно аккуратно вернуться в большой хоккей. Костин наверняка после тренировочного лагеря поедет в АХЛ, и его поднимут в «Блюз» по ходу сезона. Но есть шанс, что он закрепится в основе «Сент-Луиса» с ходу — если и дальше будет забивать.

«Даллас» же одержал победу (5:3), начав создавать химию в тройке Джейми Бенн — Тайлер Сегин — Александр Радулов. Что сказать об этой линии? Радулов отдал передачу, Бенн забил, в сумме эта троица получила аж 20 минут времени в большинстве. Пока выводы делать рано, но фанаты «Далласа» уже в восторге. Они думают, что это звено будет выносить всех.

3. ДЕБЮТ ШИПАЧЕВА И ДАДОНОВА

Так получилось, что в этот день в НХЛ сыграли все трое участников знаменитого звена СКА и сборной России. Уже сказано о Панарине. Евгений Дадонов был на льду во всех трех моментах, когда забивал «Нэшвилл». Но ему доверяют — вот, выпускали в овертайме формата «3 на 3» вместе с Бьюгстадом и Экбладом. Также эти трое, плюс Врбата и Трочек, играли в первой бригаде большинства «Флориды». Несмотря на статистику, многие хвалили Дадонова.

Новичок лиги «Вегас» выиграл второй матч подряд. Теперь в составе появился Вадим Шипачев, которого видят как центра первого звена с Джеймсом Нилом на краю.

Какие отзывы об игре Шипачева? Вот что пишут болельщики:

«Он определенно получил в “Вегасе” то, что нужно. Но пока не очень уверен в себе. Это лишь первая игра».

«Подождите минутку. Шипачев играет под номером 87? А фанаты “Питтсбурга” уже жалуются на то, что не уважают Кросби?».

«Кто там жаловался, что Шипачеву не хватит физики после КХЛ? Посмотрите, как он дерется за шайбу в углах!».

<aside name="clb18909556" class="teaser teaser_incontent teaser_nhl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_nhl_video"> <iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-vgk-4-col-1/t-277350912/c-52766603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d18909556.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Стартовое звено “Вегаса” Маршессо — Шипачев — Смит выглядит симпатично!».

Похоже, Вадим уже стал любимцем в Лас-Вегасе. Что же будет, когда он начнет набирать очки?!

СТАТИСТИКА.

Нэшвилл — Флорида — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).

Героем матча стал форвард «Флориды» Коннор Брикли, набравший 3 (2+1) очка. За «Нэшвилл» сыграли Владислав Каменев и Алексей Емелин.

Нэшвилл — Флорида — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

А в этом матче выступали форварды «Пэнтерз» Евгений Дадонов (-3 за полезность) и Максим Мамин (-1). В атаке у «Нэшвилла» сыграл Яков Тренин (0+0).

Чикаго — Коламбус — 5:2 (1:0, 4:0, 0:2).

Вратарь «Чикаго» Антон Форсберг сделал 38 сэйвов. Артемий Панарин (0+0) провел 22.01 минуты против своего бывшего клуба, нанес три броска по воротам и схватил двухминутный штраф. Также за «Коламбус» играл Виталий Абрамов (0+0).

Бостон — Детройт — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).

Вратарь «Брюинз» Антон Худобин отразил 20 бросков (90,9%).

Даллас — Сент-Луис — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0).

Свой первый гол в НХЛ забил форвард «Блюз» Клим Костин. Передачу ему отдавал Иван Барбашев. За «Даллас» сыграли Денис Гурьянов (0+1) и Александр Радулов (0+1).

Сан-Хосе — Анахайм — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).

Матч на ноль у «акул» провел Аарон Делл.

Тампа-Бей — Каролина — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

В составе «Лайтнинг» появились форварды Алексей Липанов и Александр Волков, а еще защитник Олег Сосунов. Также играл Владислав Наместников. Никто очки не набрал.

Торонто — Оттава — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3).

Первый гол за «Торонто» забил Патрик Марло, который летом пришел из «Сан-Хосе». В защите хозяев играл Ринат Валиев (0+0).

Баффало — Питтсбург — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Решающий гол в овертайме забил Джек Айкел.

Колорадо — Вегас — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1).

Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев провел 13.04 минуты на льду, очков не набрал, сделал два силовых приема.