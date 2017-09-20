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20 сентября 2017, 9:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Худобин помог «Бостону» обыграть «Детройт», «Тампа» уступила «Каролине»

В НХЛ прошли очередные предсезонные матчи.

В <span class=error>НХЛ</span> прошли очередные предсезонные матчи. Увеличить
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«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).

Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 90,9% бросков по своим воротам, совершив 20 сейвов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

За «Тампу» сыграли нападающие Алексей Липанов (15:42), Александр Волков (16:38), Владислав Наместников (18:56) и защитник Олег Сосунов (16:37). Никто из них не отметился результативными действиями, все завершили матч с показателем полезности «0».

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