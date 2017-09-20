«Сент-Луис» проиграл «Далласу» в предсезонном матче НХЛ, Костин забросил шайбу

В составе победителей отличились Маттиас Янмарк (12-я минута), Николас Каамано (25), Бретт Ритчи (49), Джейми Бенн (53) и Эса Линделл (59). У «Сент-Луиса» шайбы забросили Уэйд Меган (4), Клим Костин (12) и Сэмюэль Блэйз (33).

Костин был выбран на драфте 2017 года под общим 31-м номером (первым среди российских хоккеистов). Это дебютная шайба 18-летнего нападающего за «Сент-Луис», результативную передачу ему сделал другой российский форвард Иван Барбашев.

В составе «Далласа» по голевой передаче на свой счет записали российские нападающие Александр Радулов и 20-летний Денис Гурьянов.