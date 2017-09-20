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20 сентября 2017, 8:03 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Флорида» обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды» обыграли «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) в пользу «Флориды», в составе которой отличились Коннор Брикли (на 30-й и 42-й минутах), Хенрик Хаапала (5), Майк Мэтисон (51) и Денис Мальгин (60). У «Нэшвилла» шайбы забросили Коди Маклеод (34), Эмиль Петтерссон (39) и Виктор Арвидссон (52).

Сезон НХЛ стартует 4 октября.

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