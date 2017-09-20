У игрока клуба НХЛ «Нью-Джерси» Бойла диагностировали лейкемию

Болезнь была выявлена после рядового анализа крови, сделанного во время работы тренировочного лагеря клуба. Отмечается, что данная разновидность лейкемии поддается лечению, по словам врача, болезнь находится на ранней стадии.

32-летний Бойл в июле подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт на сумму $5,5 млн. В прошлом сезоне он выступал за «Тампу» и «Торонто», в 75 матчах он набрал 25 (13 шайб + 12 передач) очков.