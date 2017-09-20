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20 сентября 2017, 7:53 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

У игрока клуба НХЛ «Нью-Джерси» Бойла диагностировали лейкемию

ТАСС, 20 сентября. Врачи диагностировали лейкемию у нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Брайана Бойла. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Болезнь была выявлена после рядового анализа крови, сделанного во время работы тренировочного лагеря клуба. Отмечается, что данная разновидность лейкемии поддается лечению, по словам врача, болезнь находится на ранней стадии.

32-летний Бойл в июле подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт на сумму $5,5 млн. В прошлом сезоне он выступал за «Тампу» и «Торонто», в 75 матчах он набрал 25 (13 шайб + 12 передач) очков.

Нью-Джерси Дэвилз
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