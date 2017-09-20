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20 сентября 2017, 1:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гретцки: Понятно, что Макдэвид будет следующим лучшим игроком мира

Легендарный форвард Уэйн Гретцки поделился мнением о достижениях нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Легендарный форвард <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Гретцки</span> поделился мнением о достижениях нападающего Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span>. Увеличить
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«Лучший игрок мира — Сидни Кросби, я это всегда говорил и буду говорить. Когда ты выигрываешь три Кубка Стэнли, две Олимпиады, становишься самым ценным игроком, лучшим бомбардиром и ведёшь за собой команду, нет вариантов назвать кого-то ещё.

Пока его не сбросят с вершины, Кросби остается лучшим. Понятно, что Коннор Мадэвид будет следующим, но ему ещё надо выиграть Кубок Стэнли, получить эти призы», — приводит слова Кросби TSN.

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