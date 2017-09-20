Гретцки: Понятно, что Макдэвид будет следующим лучшим игроком мира
Легендарный форвард Уэйн Гретцки поделился мнением о достижениях нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
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«Лучший игрок мира — Сидни Кросби, я это всегда говорил и буду говорить. Когда ты выигрываешь три Кубка Стэнли, две Олимпиады, становишься самым ценным игроком, лучшим бомбардиром и ведёшь за собой команду, нет вариантов назвать
Пока его не сбросят с вершины, Кросби остается лучшим. Понятно, что Коннор Мадэвид будет следующим, но ему ещё надо выиграть Кубок Стэнли, получить эти призы», — приводит слова Кросби TSN.
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