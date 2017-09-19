Вопросы Грабовского, шансы Фальковского, надежды Евенко — белорусы в тренировочных лагерях клубов НХЛ

МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ

«Вегас Голден Найтс»



О проблемах пока последнего белоруса, игравшего в НХЛ, известно всем. Как известно и о его большом желании вернуться в большой хоккей. Накануне старта предсезонного кэмпа «Вегаса», куда нападающий перешел в межсезонье из «Айлендерс» в результате трейда, журналист Ник Костоника написал в твиттере: «Михаил Грабовский прибыл в расположение команды на физическое тестирование. Он хочет играть. Агент хоккеиста Гэри Гринстин отметил, что белорус настроен очень позитивно».



Чего не скажешь о местной прессе. Еще 14 сентября издание «Лас-Вегас Ревью Джорнал» сообщило, что шкафчик Грабовского на домашней арене команды все еще пуст, что уже говорит о многом. По словам автора материала, генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи и не ожидал, что Грабовский будет играть в будущем сезоне. Однако функционер оставил этот вопрос на усмотрение врачей. 16 сентября в том же журнале вышла статья под заголовком «Голден Найтс» готовы двигаться дальше без своих травмированных ветеранов. Автор колонки Стив Кэрп отмечает, что «НХЛовские карьеры Михаила Грабовского и Дэвида Кларксона, скорее всего, завершены. В результате, клуб из Лас-Вегаса высвободит еще 10 миллионов долларов под потолком зарплат в предстоящем сезоне». Автор отмечает, что Грабовский не выходил на лед в первые два дня кэмпа «Голден Найтс». Конечно, белорус не попал в заявку и на первую предсезонную игру с «Ванкувером» (9:4).



Макфи обещал пояснить ситуацию с Грабовским в понедельник. Но официальных комментариев пока так и не последовало. Главный тренер команды Жерар Галлан во время брифинга о травмированных игроках ничего не рассказал. Последняя деталь — Грабовского нет в составе «Голден Найтс» на матч с «Колорадо».

СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ

«Лос-Анджелес Кингз»



Белорусский гренадер стал соавтором, пожалуй, самого громкого трансфера межсезонья с белорусским акцентом. Лучший снайпер-защитник минувшего сезона ECHL и обладатель самого мощного броска в лиге подписал трехлетний контракт новичка с НХЛовской командой из Калифорнии.



Конечно, Фальковский, как и все игроки «Кингз», получил приглашение в тренировочный лагерь команды. Вначале он поучаствовал в двух спаррингах с новичками «Вегаса» (команды обменялись победами), а затем приступил к работе в основном кэмпе «Королей», в котором помимо Степана участвуют еще два десятка защитников. Да, белорус не выходил на лед в первом матче «предсезонки» с «Ванкувером» и не попал в выездной состав на игры с теми же «Кэнакс», которые пройдут в Китае. Но без практики великан не останется: вторая часть ростера «Лос-Анджелеса» проведет два матча в Северной Америке. 18 сентября команда провела открытую двухсторонку (вместо отмененного из-за низкого качества льда поединка с «Аризоной»), а 22 сентября «короли», хочется верить, с Фальковским в составе, сыграют в Анахайме.



Очень велика вероятность, что защитник начнет сезон в АХЛовском фарме «Кингз» «Онтарио Рейн». Но у белоруса будут все шансы о себе заявить — в этом можно не сомневаться. Теперь только от Степана зависит, будут ли в будущем кусать локти функционеры «Калгари», которые этим летом от его услуг отказались.

ИВАН КУЛЬБАКОВ

«Кливленд Монстерз» (АХЛ)



Экс-вратарь молодежной сборной, поразивший всех на чемпионате мира в элите, провел довольно удачный сезон в клубе USHL «Янгстаун» (52 матча, 91,9% отраженных бросков). А в июне Кульбаков отправился не на отдых, а в лагерь развития проспектов «Коламбуса», где победил в мини-турнире. 21-летний кипер впечатлил, и ему предложили контракт с фармом «синекурточников» «Кливлендом».



Уже в качестве игрока «Монстерз» Иван приехал на турнир новичков НХЛ, где стал вторым по проценту отраженных бросков (93%, 54 сэйва). И вот теперь Кульбаков включился в работу в основном тренинг-кэмпе «Коламбуса». Всего в стане «синекурточников» работают пятеро вратарей. Бобровский и Корписало здесь, естественно, вне конкуренции. Задача же белорусского Ивана — впитать сей бесценный опыт — тренируется ведь бок о бок с двукратным обладателем «Везины», — а затем правильно применить этот опыт в АХЛ.

Кстати, трудится в кэмпе и, судя по всему, прямой конкурент Ивана в «Кливленде» — его сверстник Матисс Кивлениекс. Интересно, что латвиец попал в состав «Коламбуса» на предстоящий спарринг с «Чикаго». Думается, подобный шанс вскоре получит и Кульбаков.

КИРИЛЛ ГОТОВЕЦ

«Манитоба Мус» (АХЛ)



Недолгой оказалась побывка защитника сборной Беларуси на родине. Прошлым летом Готовец, подписывая контракт с минским «Динамо», отмечал, что из КХЛ попасть в НХЛ легче, чем их АХЛ. Но еще до начала сезона защитник получил травму, долго восстанавливался, и в итоге провел лишь 29 матчей, набрав 6 (1+5) очков. Правда, Кирилл стал абсолютно лучшим игроком минской команды по показателю полезности («+11»). И вот, подумав-поразмыслив, Готовец решил вернуться туда, где привычнее, туда, где ближе к НХЛ хотя бы географически. Белорус в июне подписал одногодичный контракт с фармом «Виннипега».



Естественно, Готовец был приглашен в предсезонный лагерь «Джетс», в котором работают еще 17 игроков обороны. В состав на первую выставочную игру с «Миннесотой» Кирилл не попал. Впрочем, еще далеко не вечер. Белоруса все специалисты характеризуют как трудолюбивого, упорного и целеустремленного хоккеиста. Как известно, мечты таких людей обычно сбываются. Да и «Виннипег» чай не «Чикаго»…

ОЛЕГ ЕВЕНКО

Свободный агент



Два года назад Евенко плодотворно поработал в тренировочном лагере «Коламбуса», поучаствовал в двух выставочных матчах в основном составе, подрался с тафгаем «Сент-Луиса» и настолько поразил генменеджера и тренеров «синекурточников», что те предложили ему двусторонний контракт. К сожалению, дальше были только разочарования. Евенко не смог показать все, на что способен, в матчах за фарм «Коламбуса», не слишком удачно сыграл на двух чемпионатах мира. И, как следствие, потерял работу в «Кливленде».



Впрочем, этот громадный парень унывать не собирается: этим летом Евенко отправился в кэмп «Калгари». Задача белоруса — своим трудом «раскрутить» менеджмент «Калгари» на контракт с фарм-клубом. Пока же Евенко на тренировках занимается в составе «С» и надеется избежать по крайней мере первого планового отсева. Интересно, что этой ночью две дружины «Калгари» почти одновременно проводили спарринги с «Эдмонтоном». Евенко ни в одну из команд «Флэймз» не попал.

Филипп МАТЮШОНОК