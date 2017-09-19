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19 сентября 2017, 8:50 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Нью-Джерси» победил «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. «Нью-Джерси Девилз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче НХЛ.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Нью-Джерси <span class=error>Девилз</span> обыграл Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> в предсезонном матче <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Ньюарке, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) в пользу «Девилз». В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Мирко Мюллер (22-я минута), Стефан Ноесен (32), Кайл Палмьери (40) и первый номер драфта-2017 Нико Хишир (56). У «Вашингтона» отличился Натан Уокер (5).

Российский защитник «Нью-Джерси» Ярослав Дыбленко завершил матч с показателем «+3» по системе плюс/минус. Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в игре участия не принимали.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Баффало» — «Каролина» — 2:3 (OT),

«Бостон» — «Монреаль» — 3:2,

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0 (OT),

«Оттава» — «Торонто» — 6:2,

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:3 (по буллитам),

«Калгари» — «Эдмонтон» — 4:5,

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:2 (другие составы).

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