«Нью-Джерси» победил «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Ньюарке, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) в пользу «Девилз». В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Мирко Мюллер (22-я минута), Стефан Ноесен (32), Кайл Палмьери (40) и первый номер драфта-2017 Нико Хишир (56). У «Вашингтона» отличился Натан Уокер (5).

Российский защитник «Нью-Джерси» Ярослав Дыбленко завершил матч с показателем «+3» по системе плюс/минус. Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в игре участия не принимали.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Баффало» — «Каролина» — 2:3 (OT),

«Бостон» — «Монреаль» — 3:2,

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0 (OT),

«Оттава» — «Торонто» — 6:2,

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:3 (по буллитам),

«Калгари» — «Эдмонтон» — 4:5,

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:2 (другие составы).