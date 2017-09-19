ШКОЛА НАЗАРОВА

Потянет ли Панарин в «Коламбусе», оставшись без прежних партнеров по «Чикаго» Артема Анисимова и Патрика Кейна — в межсезонье этот вопрос поднимался десятки раз. Новая команда, выросшая ответственность, другой тренер. Все эти факторы надо принимать во внимание. Но россиянин не первый день в деле, далеко не зеленый мальчишка, а давно сформировавшийся человек со своими принципами и интересной жизненной позицией. Да и пугать Панарина, прошедшего школу Андрея Назарова, возможным сумасбродством со стороны эксцентричного Джона Тортореллы может только тот, кто совершенно не знает нашего нападающего. Уверен, что у «Хлебного человека», как прозвали россиянина в НХЛ, есть все, чтобы в «Коламбусе» не превратиться в сухарь и обязательно заиграть.

Для начала небольшое отступление в недавнее прошлое. Все два года, что Панарин выступал за «Чикаго», постоянно приходилось натыкаться на дурацкую постановку другого вопроса. Насколько он хорош вне звена с лучшим бомбардиром команды Патриком Кейном? Бессмысленные рассуждения о том, кто кого больше прокачивает, отбросим в сторону. Очевидно, что оба были нужны друг другу: в первый же сезон Кейн выиграл «Арт Росс» как лучший бомбардир, к чему раньше и близко не подбирался, Панарин — завоевал звание лучшего новичка, обставив самого Коннора Макдэвида, и вошел в десятку лучших бомбардиров лиги.

НЕТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Россиянин доказал право считаться самодостаточной фигурой в НХЛ и не бояться нового вызова в «Коламбусе». Во-первых, со своими шестью миллионами в год он является вторым игроком по зарплате в новой команде после вратаря Сергея Бобровского. Это автоматически означает место в первом звене и ударной бригаде большинства в любое время года и любое время суток.

Во-вторых, Панарин никогда за свою карьеру не оказывался в тепличных условиях, каждый раз проходя школу выживания: что в «Витязе», что в «Ак Барсе», что в СКА и сборных разных возрастов. Он готов ко всему, в том числе и жесткому характеру харизматичного главного тренера Джона Тортореллы. Тот за последний год поумнел, перестал себя вести истерично на публике и вырос как тренер на две головы, прекратив запирать своих лучших игроков в жесткие рамки.

В-третьих, в отличие от «Чикаго», приближающегося к закату в своей нынешней версии, «Коламбус» находится на подъеме, а из ведущих игроков своего пика достигли только двое — нападающий Брэндон Дубински, у которого есть еще как минимум пара хороших сезонов в запасе, и Сергей Бобровский, держащий невероятный уровень на протяжении нескольких лет.

Перед глазами, правда, есть пример «Колорадо» трехлетней давности. Тогда команда выиграла очень сильный Центральный диапазон на поймавшем невероятный кураж другом российском вратаре Семене Варламове и экспрессии главного тренера Патрика Руа. Но уже на следующий сезон «Лавина» понеслась в направлении дна, где в данный момент и пребывает. Менеджмент «Коламбус» во главе с умнейшим Ярмо Кекеляйненом похож на опростоволосившихся боссов «Колорадо» как поросенок на ежа. Все серьезные шаги команды из Огайо с приходом финна выглядит абсолютно логично и приносят пользу.

КОЗЫРЬ «КОЛАМБУСА»

Понятно, что в «Коламбусе» без Кейна, Хоссы и Ко поначалу Панарину будет непривычно. С ним на первых порах вместе точно окажется ведущий центральный нападающий Александр Веннберг. Швед в отличие от Анисимова не столь зациклен на черновой работе, зато больше заточен под пас и всегда готов обыграться с партнерами по звену. С третьим человеком по ударной тройке ясности нет. Силовик Джош Андерсон, способный таскать рояль, пока так и не подписал новый контракт. Проведший карьерный сезон малыш Кэм Аткинсон, бросающий при любой возможности, кажется, не слишком подходит. Да и два игрока скромных габаритов в одном звене — это редкость даже по меркам сегодняшней НХЛ. Если, конечно, у них фамилии Кейн и Панарин.

Наконец, есть датчанин Оливер Бьоркстранд. Кажется, он дозрел до НХЛ и готов к большим делам, а по своими характеристикам может подойти к Панарину и Веннбергу. Защитника с атакующим потенциалом Данкана Кита в «Коламбусе» на текущий момент нет. Хотя Зак Веренски в дебютном сезоне выглядел не по годам очень солидно именно в чужой зоне. Одним словом, россиянину будет с кем зажечь вместе в новом сезоне.

Единственное, что пока сложно понять, сумеет ли команда в целом безболезненно пережить прошлогодний успех. Тогда «Коламбус» считали выскочкой, удачно сыгравшей на факторе неожиданности. Теперь команду разобрали на молекулы, уже во второй половине предыдущего сезона подстроившись под ее игровую модель с фантастически быстрым выходом в атаку и феноменальным большинством. Именно Панарин обязан стать тем козырем, который обогатит стиль «Коламбуса» и позволит ему стать лучше.

В профессионализме россиянина сомнений у меня лично нет — мне вспоминается разговор с ним перед прошлым чемпионатом мира. Тогда Артемий рассказал историю о том, как во время мини-отпуска зимой, который предоставляется в минувшем регулярном чемпионате поочередно всем командам, он не вылезал из тренажерного зала и бегал кроссы. Тогда ему такое рвение, по собственным словам, не пошло на пользу. Его партнеры отдыхали и восстанавливали эмоции.