«Чикаго» — это прошлое НХЛ, «Коламбус» — будущее. Панарин будет зажигать и без Кейна
Один из самых ярких российских игроков НХЛ Артемий Панарин, в межсезонье обменянный из «Чикаго» в «Коламбус», имеет все данные, чтобы стать лидером в новой для себя команде и сохранить за собой статус звезды.
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ШКОЛА НАЗАРОВА
Потянет ли Панарин в «Коламбусе», оставшись без прежних партнеров по «Чикаго» Артема Анисимова и Патрика Кейна — в межсезонье этот вопрос поднимался десятки раз. Новая команда, выросшая ответственность, другой тренер. Все эти факторы надо принимать во внимание. Но россиянин не первый день в деле, далеко не зеленый мальчишка, а давно сформировавшийся человек со своими принципами и интересной жизненной позицией. Да и пугать Панарина, прошедшего школу Андрея Назарова, возможным сумасбродством со стороны эксцентричного Джона Тортореллы может только тот, кто совершенно не знает нашего нападающего. Уверен, что у «Хлебного человека», как прозвали россиянина в НХЛ, есть все, чтобы в «Коламбусе» не превратиться в сухарь и обязательно заиграть.
Для начала небольшое отступление в недавнее прошлое. Все два года, что Панарин выступал за «Чикаго», постоянно приходилось натыкаться на дурацкую постановку другого вопроса. Насколько он хорош вне звена с лучшим бомбардиром команды Патриком Кейном? Бессмысленные рассуждения о том, кто кого больше прокачивает, отбросим в сторону. Очевидно, что оба были нужны друг другу: в первый же сезон Кейн выиграл «Арт Росс» как лучший бомбардир, к чему раньше и близко не подбирался, Панарин — завоевал звание лучшего новичка, обставив самого Коннора Макдэвида, и вошел в десятку лучших бомбардиров лиги.
НЕТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Россиянин доказал право считаться самодостаточной фигурой в НХЛ и не бояться нового вызова в «Коламбусе».
Перед глазами, правда, есть пример «Колорадо» трехлетней давности. Тогда команда выиграла очень сильный Центральный диапазон на поймавшем невероятный кураж другом российском вратаре Семене Варламове и экспрессии главного тренера Патрика Руа. Но уже на следующий сезон «Лавина» понеслась в направлении дна, где в данный момент и пребывает. Менеджмент «Коламбус» во главе с умнейшим Ярмо Кекеляйненом похож на опростоволосившихся боссов «Колорадо» как поросенок на ежа. Все серьезные шаги команды из Огайо с приходом финна выглядит абсолютно логично и приносят пользу.
КОЗЫРЬ «КОЛАМБУСА»
Понятно, что в «Коламбусе» без Кейна, Хоссы и Ко поначалу Панарину будет непривычно. С ним на первых порах вместе точно окажется ведущий центральный нападающий Александр Веннберг. Швед в отличие от Анисимова не столь зациклен на черновой работе, зато больше заточен под пас и всегда готов обыграться с партнерами по звену. С третьим человеком по ударной тройке ясности нет. Силовик Джош Андерсон, способный таскать рояль, пока так и не подписал новый контракт. Проведший карьерный сезон малыш Кэм Аткинсон, бросающий при любой возможности, кажется, не слишком подходит. Да и два игрока скромных габаритов в одном звене — это редкость даже по меркам сегодняшней НХЛ. Если, конечно, у них фамилии Кейн и Панарин.
Наконец, есть датчанин Оливер Бьоркстранд. Кажется, он дозрел до НХЛ и готов к большим делам, а по своими характеристикам может подойти к Панарину и Веннбергу. Защитника с атакующим потенциалом Данкана Кита в «Коламбусе» на текущий момент нет. Хотя Зак Веренски в дебютном сезоне выглядел не по годам очень солидно именно в чужой зоне. Одним словом, россиянину будет с кем зажечь вместе в новом сезоне.
Единственное, что пока сложно понять, сумеет ли команда в целом безболезненно пережить прошлогодний успех. Тогда «Коламбус» считали выскочкой, удачно сыгравшей на факторе неожиданности. Теперь команду разобрали на молекулы, уже во второй половине предыдущего сезона подстроившись под ее игровую модель с фантастически быстрым выходом в атаку и феноменальным большинством. Именно Панарин обязан стать тем козырем, который обогатит стиль «Коламбуса» и позволит ему стать лучше.
В профессионализме россиянина сомнений у меня лично нет — мне вспоминается разговор с ним перед прошлым чемпионатом мира. Тогда Артемий рассказал историю о том, как во время
Панарин себя немного загнал и после возобновления чемпионата попал в черную полосу. Так что работать он умеет, а с возрастом начинает понимать, как лучше расходовать силы. Как у такого человека может
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