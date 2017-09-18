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18 сентября 2017, 15:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающие «Торонто» Бобылёв и Коростелёв отправлены в АХЛ

Нападающие Владимир Бобылёв и Никита Коростелёв покинули тренировочный лагерь «Торонто Мэйпл Лифс», их отправили в фарм-клуб АХЛ «Марлис».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

20-летний Бобылёв прошедший сезон начинал в «Спартаке», за который провёл 20 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Затем он перебрался в WHL, где сыграл 38 матчей за «Викторию Роялз» и отметился 36 (9+27) баллами за результативность.

20-летний Коростелёв играл в OHL за «Сарнию Стинг» и «Петерборо Питс», в 55 играх на его счету 64 (29+35) очка.

Торонто Мэйпл Ливз
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