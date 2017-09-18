Нападающие «Торонто» Бобылёв и Коростелёв отправлены в АХЛ

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



20-летний Бобылёв прошедший сезон начинал в «Спартаке», за который провёл 20 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Затем он перебрался в WHL, где сыграл 38 матчей за «Викторию Роялз» и отметился 36 (9+27) баллами за результативность.



20-летний Коростелёв играл в OHL за «Сарнию Стинг» и «Петерборо Питс», в 55 играх на его счету 64 (29+35) очка.