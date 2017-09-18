«Думаю, эта команда может выиграть кубок Стэнли. У нас отличная атака, хороший вратарь, хорошая оборона. Главное, чтобы не было травм, и мы можем пошуметь. Нам надо показывать умный хоккей и надёжно действовать в обороне — это имеет большое значение в матчах. Все знают, что у нас сильное нападение, надо хорошо играть в защите», — сказал Радулов в эфире клубного телевидения.