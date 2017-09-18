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18 сентября 2017, 14:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Радулов: «Даллас» может завоевать кубок, главное — хорошо играть в обороне

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов выразил уверенность, что его новой команде по силам бороться за победу в Кубке Стэнли.

Нападающий Даллас <span class=error>Старз</span> Александр <span class=error>Радулов</span> выразил уверенность что его новой команде по силам бороться за победу в Кубке <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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«Думаю, эта команда может выиграть кубок Стэнли. У нас отличная атака, хороший вратарь, хорошая оборона. Главное, чтобы не было травм, и мы можем пошуметь. Нам надо показывать умный хоккей и надёжно действовать в обороне — это имеет большое значение в матчах. Все знают, что у нас сильное нападение, надо хорошо играть в защите», — сказал Радулов в эфире клубного телевидения.

Даллас Старз
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