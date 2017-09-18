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18 сентября 2017, 12:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Зайцев: Торонто стал для моей семьи вторым домом, мы любим этот город

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметил, что канадский город стал для него вторым домом и он комфортно себя чувствует.

Защитник Торонто <span class=error>Мэйпл</span> <span class=error>Лифс</span> Никита Зайцев отметил что канадский город стал для него вторым домом и он комфортно себя чувствует. Увеличить
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Хоккеист дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, провёл 82 матча и набрал 36 (4+32) очков.

«Я счастлив и очень ценю, что со мной подписали семилетний контракт. Для меня очень важно, что мне доверяют и заключили соглашение на такой длительный срок. Я могу сосредоточиться на своей работе, о другом думать не нужно.

Мне с каждым днём становится здесь всё комфортнее. В этом году Торонто уже стал нам вторым домом. Мы провели здесь весь прошлый сезон, и нам всё нравится. Мы любим этот город и всё, что с ним связано, — цитирует Зайцева Sportsnet.

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