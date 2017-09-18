Зайцев: Торонто стал для моей семьи вторым домом, мы любим этот город

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеист дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, провёл 82 матча и набрал 36 (4+32) очков.

«Я счастлив и очень ценю, что со мной подписали семилетний контракт. Для меня очень важно, что мне доверяют и заключили соглашение на такой длительный срок. Я могу сосредоточиться на своей работе, о другом думать не нужно.

Мне с каждым днём становится здесь всё комфортнее. В этом году Торонто уже стал нам вторым домом. Мы провели здесь весь прошлый сезон, и нам всё нравится. Мы любим этот город и всё, что с ним связано, — цитирует Зайцева Sportsnet.