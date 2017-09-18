OHL. Выставочный матч. Шайба Максима Сушко помогла «Оуэн Саунду» победить «Норт Бэй»

Норт Бэй Баттальон — Оуэн Саунд Аттак — 5:6 (1:1, 3:2, 1:3)

В активе Сушко заброшенная шайба. Кроме того, Максим нанес три броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+2». Его одноклубник Василий Филяев сделал один бросок и по итогам матча заработал лишь «-1».

Отметим, что в 5 предсезонных матчах Филяев имеет в своем активе 1 (0+1) балл, 4 броска и 14 выигранных вбрасываний из 32.