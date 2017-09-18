Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31040461/
18 сентября 2017, 12:52 | Хоккей: НХЛ | Прессбол

OHL. Выставочный матч. Шайба Максима Сушко помогла «Оуэн Саунду» победить «Норт Бэй»

Белорусский форвард Максим Сушко помог «Оуэн Саунд» одержать победу в предсезонном матче над «Норт Бэй» — 6:5.

Норт Бэй Баттальон — Оуэн Саунд Аттак — 5:6 (1:1, 3:2, 1:3)

В активе Сушко заброшенная шайба. Кроме того, Максим нанес три броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+2». Его одноклубник Василий Филяев сделал один бросок и по итогам матча заработал лишь «-1».

Отметим, что в 5 предсезонных матчах Филяев имеет в своем активе 1 (0+1) балл, 4 броска и 14 выигранных вбрасываний из 32.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 22-й тур. БАТЭ в гостях у "Ислочи" (ОНЛАЙН)

Зависти пост. Почему словенские болельщики счастливы как никогда

"Специалисты по парковке автобусов". Что в Англии говорят об игре "канониров" за две недели до свидания с БАТЭ