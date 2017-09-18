Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31036742/
18 сентября 2017, 8:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Голкипер клуба НХЛ «Колорадо» Варламов провел первый матч после травмы

ТАСС, 18 сентября. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов вернулся к игровой практике и провел первый матч спустя восемь месяцев после травмы и операции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Колорадо Семен Варламов вернулся к игровой практике и провел первый матч спустя восемь месяцев после травмы и операции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В двусторонней игре, которая ежегодно проводится по завершении тренировочного лагеря перед началом предсезонных матчей, команда Варламова проиграла со счетом 2:6. Голкипер отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Я чувствовал себя хорошо, — заявил Варламов. — На тренировках я чувствую себя прекрасно, так что настало время поиграть в настоящих матчах. Понимаю, что мне потребуется время, чтобы приспособиться к игровому ритму, в предсезонных матчах я это исправлю. Здорово снова быть на площадке, для меня сегодня была настоящая игра», — сказал Варламов после игры.

В прошлом сезоне НХЛ Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за травмы паха. В последний раз он выходил на лед 17 января, в конце января Варламов перенес операцию и выбыл до конца сезона.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.

Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Славная охота: сборная России вошла в четверку лучших команд Европы по баскетболу

Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу

Очередное падение: сборная России уступила венграм и покинула Мировую группу Кубка Дэвиса

"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"