Гарри Поттер и великие надежды. Как Кузнецову оправдать 62 миллиона в «Вашингтоне»

(НЕ) ОБДЕЛЕННЫЙ

Евгений Кузнецов был хоккеистом, которого, иногда справедливо, а иногда наоборот, но всегда — обделяли. Игровым временем, местом в спецбригадах большинства, доверием при определении состава на важнейшие моменты матча, хорошими партнерами. И в России, и в Северной Америке. Даже когда в «Тракторе» все было в порядке — в сборной вместо гибкого Валерия Белоусова Кузнецову пришлось работать со сложнейшим для любого молодого технаря Зинутэлой Билялетдиновым. И любая критика — а ее ушаты выливались еще три года назад на Евгения в невероятных объемах — сталкивалась с тезисом апологетов челябинского форварда «он заслуживает большего». Логичным тезисом.

Сейчас же Кузнецов, подписавший летом восьмилетний контракт на общую сумму в 62,4 миллиона долларов, оказался в абсолютно непривычной ситуации — в его карьере такой еще не было. Даже тогда, когда он отказался от НХЛ в пользу еще двух сезонов в «Тракторе» и стал самым дорогим хоккеистом уральцев (более 3 миллионов долларов) и одним из таковых — в КХЛ. Дело же не в том, что ради его сумасшедшего соглашения — пятого в истории среди российских игроков (выше только Овечкин, Ковальчук, Яшин и Малкин) — «Вашингтон» заплатит несколько десятков миллионов долларов. Дело в другом: во время последнего плей-офф «Кэпс» обладали сильнейшим (на бумаге) составом в НХЛ — такой им не собрать в ближайшее десятилетие, если только потолок зарплат не подпрыгнет процентов на 20−30.

А что же сейчас? Окей, опустим Кевина Шаттенкирка и Дэниэла Винника — на первого рассчитывали только в Кубке Стэнли, но не в будущем, а второй со своими 0+3 в 58 матчах плей-офф потеря весьма сомнительная. И ладно даже Нейт Шмидт, на которого бы все равно не хватило денег, и он достался через драфт расширения «Вегасу». Но уход одного из ведущих защитников Карла Алзнера и двух бывших партнера Кузнецова по звену — Маркуса Юханссона и Джастина Уильямса — напрямую связан с повышением зарплаты россиян, самого Евгения, а также Дмитрия Орлова.

Неизвестно, что именно повлияло на величину контракта: давление стороны российского форварда за счет предложения от СКА, неумение менеджмента «Кэпс» подписывать своих своих звезд задешево — скорее всего, оба фактора совпали воедино. Но теперь причины в прошлом, и имеют значения лишь цифры — 7,8 миллиона долларов под «кепкой» и количество голов и передач, которые наберет Евгений в новом сезоне, прежде всего начиная с апреля — и Кубок Стэнли (или очередной вылет из плей-офф).

Сейчас с Кузнецова будут спрашивать так, как не было даже в Челябинске, когда его «ругала каждая собака». Почему? Потому что он должен возместить потерю Юханссона и Уильямса. Потому что он зарабатывает больше Никласа Бэкстрема и намного больше Ти Джея Оши. Потому что из всех тех центрфорвардов, кто превосходит его по среднегодовой зарплате, лишь «Нефтяники» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не имеют в активе ни Кубка Стэнли, ни даже финала плей-офф — и «Эдмонтон» еще пожалеет о том, что не смог умерить аппетиты своих звезд.

СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ

«Гарри Поттер и большие надежды» — именно такой роулинго-диккенсовский сезон ждет Кузнецова. Или, если несколько по-другому, чем принято в России, перевести название книги английского классика «Great Expectation», «великие надежды».

А как иначе? Фанатам «Кэпс», что североамериканским, что российским, многие из которых уже давно болеют именно за команду, а не отдельных наших хоккеистов, уже не нужны ни мелкие, ни средние, ни даже большие достижения. Их не интересуют Президентские кубки, «Морисы Ришары», «Харты» и прочие локальные радости жизни. Нужно нечто историческое, великое. Но второй раунд каждый раз оказывается все таким же вторым раундом, как и раньше.

И что принципиально, до апреля-мая любые разговоры о заслуженности тех самых восьми без малого миллионов не будут иметь никакого значения. Да, Кузнецов наверняка наберет в этом сезоне больше средненьких 59 очков (как в прошлой регулярке) — хотя бы потому, что после ухода Юханссона и Уильямса в первую спецбригаду большинства Карлсон/Нисканен — Овечкин — Бэкстрем — Оши больше некого ставить, кроме Евгения. Но уже в конце весны-начале лета это будет не так и важно: в «Вашингтоне» с учетом бесславного кубкового прошлого ценность второго этапа чемпионата возрастает еще больше.

Любопытно, что в памяти российских болельщиков Кузнецов — это тот самый отсутствующий у «Кэпс» клатчер — хоккеист, который способен выстрелить, когда команде наступают, грубо говоря, кранты или давление соперника слишком велико. Тут и чудо в четвертьфинале МЧМ-2011 с финнами, и хет-трик с канадцами в полуфинале МЧМ-2012 — ассоциация с «парнем, который умеет спасать в безнадежных ситуациях», за Евгением плотно закрепилась. И ведь в «Вашингтоне» тоже было нечто подобное — победный гол в седьмом матче первого раунда плей-офф-2015 был одним из моментов становления «Гарри Поттера».

Но отдельные чудеса — это не то, что нужно «Кэпс». Гарри Поттер — это не лузер, который довольствуется малым. Да, ему везет. Да, у него крутая бригада «помощников», да и «тренер/советчик» отнюдь не худший. Но в конечном итоге он оправдал все большие и даже великие надежды и стал победителем.

Удастся ли провернуть то же самое Кузнецову?