Малкин пообщался с руководством «Питтсбурга» о Зарипове

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Зарипов был отстранен IIHF после того, как сдал положительный допинг-тест в чемпионате КХЛ-2016/17. В конце августа стало известно, что 36-летний хоккеист получил разрешение выступать в НХЛ. Вещество, которое привело к дисквалификации, не является запрещенным в североамериканской лиге.

«Я разговаривал с руководством клуба о Зарипове. Не так, чтобы много, но это было, — сказал Малкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ. — Я не формирую состав, но хорошо знаю Даниса. Этим летом мы пару раз встречались. Конечно, он попал в трудное положение».

«Если бы тренер поговорил со мной о Зарипове подольше, он бы получил больше информации. Мне очень нравится стиль игры этого форварда. Я хотел бы видеть его в нашей раздевалке. Посмотрим, случится ли это — у нас еще есть время. Но ситуация не из простых», — добавил игрок.