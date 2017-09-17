Малкин пообщался с руководством «Питтсбурга» о Зарипове
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что обсуждал с руководством клуба НХЛ кандидатуру Даниса Зарипова, который был отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы.
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Зарипов был отстранен IIHF после того, как сдал положительный
«Я разговаривал с руководством клуба о Зарипове. Не так, чтобы много, но это было, — сказал Малкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ. — Я не формирую состав, но хорошо знаю Даниса. Этим летом мы пару раз встречались. Конечно, он попал в трудное положение».
«Если бы тренер поговорил со мной о Зарипове подольше, он бы получил больше информации. Мне очень нравится стиль игры этого форварда. Я хотел бы видеть его в нашей раздевалке. Посмотрим, случится ли это — у нас еще есть время. Но ситуация не из простых», — добавил игрок.
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