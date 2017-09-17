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17 сентября 2017, 0:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тротц: Овечкин снова стал чрезвычайно сильным, это изменило его фигуру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что капитан команды Александр Овечкин хорошо подготовился к новому сезону и находится в отличной форме.

Главный тренер Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> <span class=error>Барри</span> <span class=error>Тротц</span> считает что капитан команды Александр <span class=error>Овечкин</span> хорошо подготовился к новому сезону и находится в отличной форме. Увеличить
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«Он снова стал чрезвычайно сильным, каким мы знали его раньше. Это изменило его фигуру. Вес в данном случае не так важен. Важнее понимать, в какой форме спортсмен. Готов ли он? Он лучше подготовился и это замечательно.

Когда я приезжал летом в Россию, мы говорили о разных вещах. Как оставаться на уровне в нашем виде спорта, который становится всё быстрее. Нужно быть в отличной форме, чтобы играть результативно. В последние годы только Овечкину удавалось забивать по 50 голов. Так что давайте считать, что он постарается снова забросить 50 шайб. Он в любом случае будет рассчитывать на высокий результат", — приводятся слова Тротца на официальном сайте НХЛ.

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