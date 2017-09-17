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17 сентября 2017, 0:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бывший генменеджер «Кингз» Ломбарди будет помогать Хекстоллу в «Флайерз»

Бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Дин Ломбарди будет помогать Рону Хекстоллу, который занимает аналогичную должность в «Филадельфии Флайерз».

Об этом сообщает TSN.

Ранее он уже работал в «Филадельфии» в качестве скаута, а Хекстолл, в свою очередь, был помощником Ломбарди в «Лос-Анджелесе» до того, как ушёл в «Флайерз». Ломбарди был уволен из «Лос-Анджелеса» вместе с главным тренером Дэррилом Саттером после сезона-2016/17. Он помог команде завоевать два кубка Стэнли, но за последние три года «короли» лишь раз выходили в плей-офф, где проиграли в первом раунде.

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Максим Сушко покинул расположение «Филадельфии»

Максим Сушко покинул расположение «Филадельфии»

Белорусский форвард Максим Сушко покинул расположение клуба «Филадельфия Флайерз». Генеральный менеджер «летчиков» Рон Хексталл объявил о том, что тренинг-кэмп покинут четыре хоккеиста, в число которых и попал задрафтованный в 4-м раунде под 107-м номером Сушко. Сейчас в тренировочном лагере «Филадельфии» осталось 57 хоккеистов.
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