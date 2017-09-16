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16 сентября 2017, 10:19 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Вашингтона» Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛ

ТАСС, 16 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лини (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов рассказал, что до подписания нового контракта рассматривал вариант возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) из-за возможности участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Слова спортсмена приводит портал Russian Machine Never Breaks.

Это было обусловлено трудностью переговоров о новом контракте и желанием выступить на Олимпиаде. Увеличить
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В июле Кузнецов подписал с «Вашингтоном» восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн, больше него в «Кэпиталз» зарабатывает только Александр Овечкин. В апреле НХЛ объявила, что игроки лиги не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее.

«Я думал об этом [Олимпиаде], потому что я пропустил Олимпийские игры в Сочи. И летом приходили разные мысли о том, как поступить. Каждый хоккеист решает сам, где он хочет играть, но он должен хорошо подумать, чтобы принять верное решение. Я сделал свой выбор [подписал контракт с «Вашингтоном"] и рад этому, надеюсь, буду выступать здесь еще долго», — сказал Кузнецов.

«Дело не в том, что я хотел играть в КХЛ, просто в жизни всякое случается, — продолжил хоккеист. — Вы должны держать в уме несколько вариантов развития событий. Я не один, у меня есть семья, я должен быть готов ко всему. Подписание контракта в НХЛ — непростой процесс».

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Хоккеист дебютировал за клуб в марте 2014 года, до этого он с 2009 года выступал за «Трактор». Кузнецов является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мирового первенства в составе сборной России.

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