Форвард «Вашингтона» Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛ
ТАСС, 16 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лини (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов рассказал, что до подписания нового контракта рассматривал вариант возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ)
из-за возможности участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Слова спортсмена приводит портал Russian Machine Never Breaks.
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В июле Кузнецов подписал с «Вашингтоном» восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн, больше него в «Кэпиталз» зарабатывает только Александр Овечкин. В апреле НХЛ объявила, что игроки лиги не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее.
«Я думал об этом [Олимпиаде], потому что я пропустил Олимпийские игры в Сочи. И летом приходили разные мысли о том, как поступить. Каждый хоккеист решает сам, где он хочет играть, но он должен хорошо подумать, чтобы принять верное решение. Я сделал свой выбор [подписал контракт с «Вашингтоном"] и рад этому, надеюсь, буду выступать здесь еще долго», — сказал Кузнецов.
«Дело не в том, что я хотел играть в КХЛ, просто в жизни всякое случается, — продолжил хоккеист. — Вы должны держать в уме несколько вариантов развития событий. Я не один, у меня есть семья, я должен быть готов ко всему. Подписание контракта в НХЛ — непростой процесс».
Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Хоккеист дебютировал за клуб в марте 2014 года, до этого он с 2009 года выступал за «Трактор». Кузнецов является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мирового первенства в составе сборной России.
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