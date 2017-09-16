Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018

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В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, на прошлой неделе Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом до Олимпиады-2018.

«Я очень извиняюсь перед игроками за это, поскольку некоторых из них я знаю лично. С некоторыми я встречался в Олимпийской деревне в Сочи, завтракал с ними. Когда я у них спрашивал об участии в Играх, они были едины в желании снова вернуться и не понимали, почему постоянно столько проблем вокруг их участия. Я действительно сожалею, что НХЛ не позволила игрокам выступить на Играх в Пхенчхане», — сказал Бах.

В пятницу российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, который изначально заявлял о готовности поехать на Олимпиаду в обход запрета, объяснил, почему он не сможет сделать этого.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.