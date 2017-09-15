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15 сентября 2017, 22:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Никита Задоров подписал новый двухлетний контракт с «Колорадо Эвеланш»

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с российским защитником Никитой Задоровым.

Клуб <span class=error>НХЛ</span> Колорадо Эвеланш на своем официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с российским защитником Никитой <span class=error>Задоровым</span>. Увеличить
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Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19. По данным СМИ, за два сезона в «Колорадо» Задоров заработает 4,3 миллиона долларов — по 2,15 млн в год.

Задоров был обменян в «Колорадо» из «Баффало» в июне 2015 года. В минувшем сезоне россиянин провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «лавин», в которых сделал 10 результативных передач. Концовку сезона Задоров пропустил из-за травмы лодыжки.

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