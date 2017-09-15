Никита Задоров подписал новый двухлетний контракт с «Колорадо Эвеланш»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19. По данным СМИ, за два сезона в «Колорадо» Задоров заработает 4,3 миллиона долларов — по 2,15 млн в год.