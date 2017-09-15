Никита Задоров подписал новый двухлетний контракт с «Колорадо Эвеланш»
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с российским защитником Никитой Задоровым.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19. По данным СМИ, за два сезона в «Колорадо» Задоров заработает 4,3 миллиона долларов — по 2,15 млн в год.
Задоров был обменян в «Колорадо» из «Баффало» в июне 2015 года. В минувшем сезоне россиянин провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «лавин», в которых сделал 10 результативных передач. Концовку сезона Задоров пропустил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter