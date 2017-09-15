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15 сентября 2017, 15:57 | Хоккей: НХЛ | Прессбол

Михаил Грабовский станет героем первого выпуска проекта «Рекордсмены», премьера 18 сентября на «Беларусь 1»

В понедельник, 18 сентября, на телеканале «Беларусь 1» стартует очередной цикл проекта Агентства теленовостей «Наши» — на этот раз под заглавием «Рекордсмены». Героем первого выпуска станет самый результативный белорусский хоккеист, обладатель Кубка европейских чемпионов и Кубка Колдера, двукратный чемпион Беларуси Михаил Грабовский.

В понедельник 18 сентября на телеканале <span class=error>Беларусь</span> 1 стартует очередной цикл проекта Агентства теленовостей Наши — на этот раз под заглавием Рекордсмены. Героем первого выпуска станет самый результативный белорусский хоккеист обладатель Кубка европейских чемпионов и Кубка <span class=error>Колдера</span> двукратный чемпион <span class=error>Беларуси</span> Михаил <span class=error>Грабовский</span>. Увеличить
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Единственный белорус в НХЛ точно знал, чего хочет, искал возможность реализовать себя в любимом спорте с детства, и, если ее не находилось, использовал скрытые резервы: играл на замерзшем озере и экономил на обедах, чтобы купить форму.

Сейчас Михаил Грабовский — легенда мирового хоккея, узнаваемый и любимый многими игрок. Его цель — Кубок Стэнли. Покорять новые вершины форвард будет в клубе «Вегас Голден Найтс», куда перешел после драфта расширения. Представлять команду игрок будет под счастливым для него номером — 84.

Зрители «Беларусь 1» узнают о детстве известного спортсмена и его жизни «за океаном», о том, как Михаил привыкает к обновленному Минску, почему проводит мастер-классы для воспитанников «Юности» и чего, по его мнению, молодым белорусским хоккеистам не хватает, чтобы пройти в НХЛ, отмечает tvr.by.

Автор фильма, журналист Андрей Козлов и съемочная группа АТН посетили места, где рос и формировался как спортсмен будущий хоккеист: это квартира, в которой он жил в детстве и дача. Именно она, к слову, стала первым местом для тренировок. Отец Михаила Грабовского Юрий Александрович показал первые кубки и трофеи сына, форму, клюшки и другие реликвии, напоминающие о начале карьеры. Своим мнением об успехах Михаила на профессиональном поприще поделятся первый наставник Валерий Смирнов, а также тренер хоккейного клуба «Юность» Михаил Захаров.

Отметим, в новом телевизионном сезоне проект «Наши» будет выходить на «Беларусь 1» по понедельникам в вечернем эфире, сразу после «Панорамы». Фильм о Михаиле Грабовском зрители увидят 18 сентября.

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