Михаил Грабовский станет героем первого выпуска проекта «Рекордсмены», премьера 18 сентября на «Беларусь 1»

Единственный белорус в НХЛ точно знал, чего хочет, искал возможность реализовать себя в любимом спорте с детства, и, если ее не находилось, использовал скрытые резервы: играл на замерзшем озере и экономил на обедах, чтобы купить форму.

Сейчас Михаил Грабовский — легенда мирового хоккея, узнаваемый и любимый многими игрок. Его цель — Кубок Стэнли. Покорять новые вершины форвард будет в клубе «Вегас Голден Найтс», куда перешел после драфта расширения. Представлять команду игрок будет под счастливым для него номером — 84.



Зрители «Беларусь 1» узнают о детстве известного спортсмена и его жизни «за океаном», о том, как Михаил привыкает к обновленному Минску, почему проводит мастер-классы для воспитанников «Юности» и чего, по его мнению, молодым белорусским хоккеистам не хватает, чтобы пройти в НХЛ, отмечает tvr.by.



Автор фильма, журналист Андрей Козлов и съемочная группа АТН посетили места, где рос и формировался как спортсмен будущий хоккеист: это квартира, в которой он жил в детстве и дача. Именно она, к слову, стала первым местом для тренировок. Отец Михаила Грабовского Юрий Александрович показал первые кубки и трофеи сына, форму, клюшки и другие реликвии, напоминающие о начале карьеры. Своим мнением об успехах Михаила на профессиональном поприще поделятся первый наставник Валерий Смирнов, а также тренер хоккейного клуба «Юность» Михаил Захаров.



Отметим, в новом телевизионном сезоне проект «Наши» будет выходить на «Беларусь 1» по понедельникам в вечернем эфире, сразу после «Панорамы». Фильм о Михаиле Грабовском зрители увидят 18 сентября.