Фазель: Участие в ОИ-2022 будет одним из пунктов коллективного соглашения НХЛ

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, что не позволит игрокам лиги принять участие в Играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

«Думаю, что этому вопросу [участия в Олимпиаде-2022] будет уделено внимание в новом коллективном соглашении, переговоры по которому начнутся в сентябре 2020 года. Думаю, что участие в Играх в Пекине будет одним из пунктов переговоров», — сказал Фазель.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.