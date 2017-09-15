Киллорн: Василевский станет страшным вратарём для соперников

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«Поскольку Василевский продолжает расти в НХЛ, он станет страшным вратарём для соперников», — цитирует Киллорна пресс-служба клуба.