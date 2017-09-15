Киллорн: Василевский станет страшным вратарём для соперников
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн высказался о своём одноклубнике вратаре Андрее Василевском.
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«Поскольку Василевский продолжает расти в НХЛ, он станет страшным вратарём для соперников», — цитирует Киллорна
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Василевский принял участие в 50 матчах, пропустив в среднем 2,61 шайбы за игру и отразив 91,7% бросков. Команда Василевского в сезоне-2016/17 не попала в
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