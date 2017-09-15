Максим Сушко покинул расположение «Филадельфии»
Белорусский форвард Максим Сушко покинул расположение клуба «Филадельфия Флайерз». Генеральный менеджер «летчиков» Рон Хексталл объявил о том, что
тренинг-кэмп покинут четыре хоккеиста, в число которых и попал задрафтованный в 4-м раунде под 107-м номером Сушко. Сейчас в тренировочном лагере «Филадельфии» осталось 57 хоккеистов.
Отметим, что Сушко отправился в клуб хоккейной лиги Онтарио «Оуэн Саунд Аттак», где он провел прошлый сезон. Хоккеист молодежной сборной Беларуси может принять участие в предсезонных поединках OHL, — сообщает «Белорусский хоккей». Таким образом, пребывание Сушко в «Филадельфии» ограничилось участием в одном спарринге. Пенсильванцы проиграли «Айлендерс» в овертайме (3:4), а Максим, выходивший на лед в звене со 2-м номером драфта-2017 Ноланом Патриком, не отметился результативными баллами.
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