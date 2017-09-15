Фазель: IIHF не будет ужесточать санкции в отношении Зарипова, если он перейдет в НХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. В сентябре появилась информация, что Зарипов может продолжить карьеру в клубе НХЛ «Питтсбург».

«Применительно к нашей системе мы уже приняли решение, в ней он играть не может, но если он хочет играть в НХЛ, то решение за НХЛ. Так что нет, дополнительных санкций не будет. Зачем? Это в любом случае будет не наша проблема, а проблема НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ — прим. ТАСС). Если они не следуют правилам WADA, то это их решение», — сказал Фазель.