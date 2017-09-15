Фазель: IIHF не будет ужесточать санкции в отношении Зарипова, если он перейдет в НХЛ
ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет применять дополнительные санкции в отношении дисквалифицированного за допинг российского нападающего Даниса Зарипова, если он примет решение продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его
«Применительно к нашей системе мы уже приняли решение, в ней он играть не может, но если он хочет играть в НХЛ, то решение за НХЛ. Так что нет, дополнительных санкций не будет. Зачем? Это в любом случае будет не наша проблема, а проблема НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ — прим. ТАСС). Если они не следуют правилам WADA, то это их решение», — сказал Фазель.
НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в Северной Америке, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию игрока из- за положительной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter