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15 сентября 2017, 8:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин: Ситуация, когда хоккеисты НХЛ не могут выступить на ОИ — отстой

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин заявил о своем разочаровании ситуацией, в которой лига, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) не смогли прийти к единению, и по этой причине хоккеисты из НХЛ пропустят Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Нападающий клуба Вашингтон Александр <span class=error>Овечкин</span> заявил о своем разочаровании ситуацией в которой лига Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (<span class=error>IIHF</span>) не смогли прийти к единению и по этой причине хоккеисты из <span class=error>НХЛ</span> пропустят Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Увеличить
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НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018. Вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Во вторник глава IIHF Рене Фазель заявил, что шансов на более позднюю сделку с НХЛ больше нет.

«Я вижу новости этой недели, и я очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», — приводит заявление Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Я, мои одноклубники и все игроки, которые хотят поехать на Игры, проиграли. Присутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпийских играх хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады. То, что мы не будем там играть, это отстой!», — заявил Овечкин.

Ранее форвард не раз заявлял, что, несмотря на решение НХЛ, все равно намерен участвовать в Играх-2018, и его поддержали Евгений Кузнецов и Евгений Малкин.

«Каждый раз я утверждал, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь IIHF и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с (владельцем “Вашингтона”) Тедом (Леонсисом) об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку», — добавил Овечкин.

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Новости НХЛ

Фазель: Овечкин и другие игроки НХЛ могут ослушаться запрета на участие в ОИ-2018

Фазель: Овечкин и другие игроки НХЛ могут ослушаться запрета на участие в ОИ-2018

ЛИМА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игроки, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), могут сыграть за национальные сборные своих стран на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на запрет лиги. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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