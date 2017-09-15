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НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018. Вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Во вторник глава IIHF Рене Фазель заявил, что шансов на более позднюю сделку с НХЛ больше нет.

«Я вижу новости этой недели, и я очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», — приводит заявление Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Я, мои одноклубники и все игроки, которые хотят поехать на Игры, проиграли. Присутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпийских играх хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады. То, что мы не будем там играть, это отстой!», — заявил Овечкин.

Ранее форвард не раз заявлял, что, несмотря на решение НХЛ, все равно намерен участвовать в Играх-2018, и его поддержали Евгений Кузнецов и Евгений Малкин.

«Каждый раз я утверждал, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь IIHF и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с (владельцем “Вашингтона”) Тедом (Леонсисом) об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку», — добавил Овечкин.