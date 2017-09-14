Оттолкнуться ото дна. На что надеяться Якупову и Варламову в новом сезоне

ТВОРЦЫ КАТАСТРОФЫ

Болельщикам «Колорадо» как минимум на ближайшие пару лет необходимо запастись терпением, крепкими нервами, здоровой долей пофигизма, а особо впечатлительным — лекарствами от сердечных недугов. Веры в то, что в течение обозримого будущего «Эвеланш» сумеют из главного неудачника лиги превратиться в респектабельный клуб, нет никакой. В прошлом году «Колорадо» набрал всего 48 очков — со времен локаута-2004/05, после которого был введен потолок зарплат, хуже в полноценном сезоне не выступала ни одна команда!

Невнятный состав, поражающий провалам по нескольким ключевым позициям, деградирующие звезды, не способные удержать в руках даже собственную раздевалку и мечтающие свалить на все четыре стороны, слабая внутренняя конкуренция, минимум талантливой молодежи, способной изменить сложившуюся ситуацию, и полное отсутствие даже намека на полоску света в конце тоннеля.

Сейчас сложно поверить в то, что еще три года назад эта команда выигрывала едва ли не самый сложный дивизион в НХЛ — Центральный с «Чикаго», «Сент-Луисом» и «Миннесотой». Текущее положение дел кажется безвыходным, поскольку главные «творцы» катастрофы остались на своих местах — генеральный менеджер Джо Сакик и главный тренер Джаред Беднар. Выписанный им кредит доверия со стороны хозяев клуба стал одной главной неожиданностью межсезонья.

ВЕСЕЛЫЙ ДОЛЛАР

«Колорадо» принадлежит структурам американского миллиардера Стэна Кронке. Того самого, которого на ряду с главным тренером Арсеном Венгером, уже не первый год поливают на чем свет стоит радикальные болельщики лондонского «Арсенала». Помимо вышеуказанных футбольного и хоккейного клубов Кронке владеет командами НБА «Денвер Наггетс», НФЛ — «Лос-Анджелес Рэмс», МЛС — «Колорадо Рэпидз» и представляющего Национальную лигу по лакроссу «Колорадо Маммот». Их объединяет не только личность хозяина. Все они давным-давно не являются по-настоящему серьезной силой в своих лигах, претендуют на титулы скорее номинально и лишь изредка добиваются второстепенных успехов. Зато приносят прибыль. А если есть веселые доллары, то какое дело до спортивных результатов?

«Эвеланш» был куплен Кронке в 2000 году во времена своей «золотой эры» и на следующий сезон во второй раз в истории выиграл Кубок Стэнли. С тех пор хоккейный клуб постепенно опускался на дно, за последнее время лишь однажды под руководством Патрика Руа вспыхнув три года назад. Тогда «Колорадо» сенсационно попал в плей-офф и в первом раунде в семи матчах уступил «Миннесоте». Исторический экскурс важен для понимания нынешней ситуации. Звание худшей команды — не приговор. НХЛ хороша тем, что любой аутсайдер при грамотной политике руководстве способен подняться со дна всего за одно межсезонье.

В прошлом чемпионате это удалось сделать «Эдмонтону» и «Торонто», которые ранее долгое время обитали в подвалах турнирной таблицы. Однако их владельцы не сидели на месте, устав от нескончаемых провалов, и выписали на самые важные посты авторитетных, проверенных временем и титулам людей: Питера Чиарелли, Лу Ламорелло, Майка Бэбкока, Тодда Маклеллана. Результаты пошли в гору уже через год. На руку обеим командам сыграло появление в системе выдающихся молодых талантов. У «Колорадо» нет ни одного юниора, сопоставимого по степени одаренности с Коннором Макдэвидом, Леоном Драйзайтлем, Остоном Мэттьюсом или Митчем Марнером. Даже на последнем драфте команде из Денвера не повезло. Она проиграла лотерею и получила право выбирать четвертой вместо первой. Взятый под этим номером невысокий атакующий защитник Кэйл Макар в не самой близкой перспективе неплох, но его нельзя назвать системообразующим игроком. Сезон в основном составе начнут два молодых нападающих, уже прочувствовавших на своей шкуре, что такое НХЛ, — финн Микко Рантанен, который выглядел светлым пятном на общем фоне в прошлом чемпионате, и канадец Тайсон Джост.

Семен ВАРЛАМОВ. AFP 2017

А ЧТО РОССИЯНЕ?

Русская диаспора «Колорадо» по сравнению с прошлым сезоном не стала меньше: выбыли Федор Тютин и Михаил Григоренко, добавились Наиль Якупов и Андрей Миронов. Важнейшей фигурой, на плечи которой ляжет нечеловеческая нагрузка по вытаскиванию команды из болота, остается подлечившийся вратарь Семен Варламов. Его жаль уже сейчас. Игра команды в обороне — тихий ужас. К тому же до сих пор не подписан контракт с Никитой Задоровым, а ветеран Франсуа Бошемен наверняка с радостью в сердце ушел в «Анахайм».

Приглашенный на просмотровый контракт Джаред Коуэн целиком пропустил прошлый сезон и, несмотря на все попытки агентов, не сумел трудоустроиться в КХЛ — он не кажется претендентом на спасение «Колорадо» даже в теории. Миронов неплохо смотрелся в лагере для новичков, но не произвел ошеломляющего впечатления. Самый оптимистичный и вполне реальный вариант для него — место в третьей паре на старте сезона. Вдобавок ко всем провалам по менеджерской части добавилась потеря талантливого защитника Уилла Бутчера, лучшего игрока сезона в студенческом хоккее и капитана чемпиона NCAA — команды университета Денвер. Он не стал подписывать контракт с «Колорадо» и в качестве свободного агента заключил соглашение с «Нью-Джерси».

В нападении должны заправлять Нэтан Макиннон, Габриэль Ландескуг и Стив Дюшен. Но первый из них после отличного дебютного сезона на протяжении трех лет смотрится как середняк, что маловато для первого номера драфта-2013. Швед играет еще хуже, а его звание капитана с учетом результатов команды вызывает только усмешку. Наконец, Дюшен не дождался того, на что надеялся все лето — обмена. Как он будет играть, если останется в команде, предположить не сложно. Попытаться обратить себе во благо смутные времена будет Наиль Якупов. Для нашего нападающего это последний шанс стать значимой фигурой на уровне НХЛ. Ему, как и всей команде надо, для начала необходимо хотя бы оттолкнуться ото дна и немного всплыть.