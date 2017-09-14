«Бостон» подписал новый контракт с форвардом Пастрняком на $40 млн

Новый контракт рассчитан на шесть лет, согласно нему 21-летний форвард получит $40 млн (примерно $6,67 млн в год).

Пастрняк был выбран «Бостоном» в 2014 году под общим 25-м номером. В прошлом сезоне нападающий сыграл 75 матчей в регулярном сезоне и набрал 70 очков (34 шайбы + 36 передач), став вторым бомбардиром команды после канадского нападающего Брэда Маршанда (85 очков).