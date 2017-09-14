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14 сентября 2017, 18:32 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Бостон» подписал новый контракт с форвардом Пастрняком на $40 млн

ТАСС, 14 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» подписал новое соглашение с чешским нападающим Давидом Пастрняком. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт рассчитан на шесть лет, согласно нему 21-летний форвард получит $40 млн (примерно $6,67 млн в год).

Пастрняк был выбран «Бостоном» в 2014 году под общим 25-м номером. В прошлом сезоне нападающий сыграл 75 матчей в регулярном сезоне и набрал 70 очков (34 шайбы + 36 передач), став вторым бомбардиром команды после канадского нападающего Брэда Маршанда (85 очков).

Бостон Брюинз
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