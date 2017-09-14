Фазель: Овечкин и другие игроки НХЛ могут ослушаться запрета на участие в ОИ-2018

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Ранее Фазель сообщил, что шансов на положительное урегулирование вопроса между IIHF и НХЛ по участию игроков в Олимпийских играх 2018 года не осталось.

«Да, вопрос закрыт, но посмотрим, возможно, мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду, к примеру, Александр Овечкин сказал, что приедет. Дисквалификация со стороны НХЛ? Да, но некоторые игроки могут сказать: “Хорошо, дисквалифицируйте меня, но я сыграю”. Посмотрим», — сказал Фазель.

«Но, с другой стороны, мы всегда уважаем контракты и будем следовать правилам, которые существуют между НХЛ и нами», — подчеркнул он.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Позднее российский нападающий команды НХЛ «Вашингтон» Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 независимо от того, какое решение об участии в турнире примет руководство лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде-2018.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира. Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.