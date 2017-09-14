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14 сентября 2017, 13:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Агент Малкина: Наверное, Зарипов мог бы заиграть с Евгением в тройке

Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в России, оценил перспективы бывшего нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова в НХЛ.

Агент Геннадий <span class=error>Ушаков</span> представляющий интересы форварда Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгения <span class=error>Малкина</span> в России оценил перспективы бывшего нападающего <span class=error>Магнитки</span> <span class=error>Даниса</span> <span class=error>Зарипова</span> в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«По поводу “Питтсбурга” не знаю. Хотя в звене Малкина постоянно кто-то меняется. Наверное, Зарипов мог бы заиграть с ним в тройке. Другое дело, что всё может зависеть от зарплаты Даниса. Бюджет “Питтсбурга” уже достаточно сильно забит.

А так Зарипову, конечно, нужны в НХЛ игровые команды. Силовые ему точно не подойдут. Надо смотреть, в каких клубах может быть еще не полностью укомплектовано второе звено. А то, что он заиграет в НХЛ в случае перехода, не сомневаюсь», — цитирует агента «Бизнес ONLINE».

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