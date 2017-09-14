Агент Малкина: Наверное, Зарипов мог бы заиграть с Евгением в тройке

«По поводу “Питтсбурга” не знаю. Хотя в звене Малкина постоянно кто-то меняется. Наверное, Зарипов мог бы заиграть с ним в тройке. Другое дело, что всё может зависеть от зарплаты Даниса. Бюджет “Питтсбурга” уже достаточно сильно забит.



А так Зарипову, конечно, нужны в НХЛ игровые команды. Силовые ему точно не подойдут. Надо смотреть, в каких клубах может быть еще не полностью укомплектовано второе звено. А то, что он заиграет в НХЛ в случае перехода, не сомневаюсь», — цитирует агента «Бизнес ONLINE».