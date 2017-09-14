Агент Малкина: Наверное, Зарипов мог бы заиграть с Евгением в тройке
Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в России, оценил перспективы бывшего нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова в НХЛ.
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«По поводу “Питтсбурга” не знаю. Хотя в звене Малкина постоянно
А так Зарипову, конечно, нужны в НХЛ игровые команды. Силовые ему точно не подойдут. Надо смотреть, в каких клубах может быть еще не полностью укомплектовано второе звено. А то, что он заиграет в НХЛ в случае перехода, не сомневаюсь», — цитирует агента «Бизнес ONLINE».
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