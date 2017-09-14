Белорусский защитник Евенко отправился в тренировочный лагерь «Калгари»

В настоящее время хоккеист является свободным агентом.

В минувшем сезоне Евенко провёл 49 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6». На ЧМ-2017 он провёл 7 матчей, не набрал ни одного очка при показателе полезности «-9». За карьеру в АХЛ Евенко провёл 107 матчей и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1». Хоккеист выступал за «Коламбус Блю Джекетс» в выставочных матчах, однако не имеет в активе ни одной игры в НХЛ.