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14 сентября 2017, 10:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Белорусский защитник Евенко отправился в тренировочный лагерь «Калгари»

Защитник сборной Беларуси Олег Евенко отбыл в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Калгари Флэймз».

В настоящее время хоккеист является свободным агентом.

В минувшем сезоне Евенко провёл 49 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6». На ЧМ-2017 он провёл 7 матчей, не набрал ни одного очка при показателе полезности «-9». За карьеру в АХЛ Евенко провёл 107 матчей и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1». Хоккеист выступал за «Коламбус Блю Джекетс» в выставочных матчах, однако не имеет в активе ни одной игры в НХЛ.

Калгари Флэймз
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