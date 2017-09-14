Российскому нападающему Андрей Свечникову он отдал второй номер. 17-летний игрок в сезоне-2016/17 был назван лучшим новичком USHL.

В составе юниорской сборной России Свечников завоевал бронзу чемпионата мира, стал бронзовым призером и лучшим бомбардиром юношеских Олимпийских игр в 2016 году.

Топ-10 рейтинга:

1. Расмус Далин (Швеция), защитник.

2. Андрей Свечников (Россия), форвард.

3. Брэйди Ткачак (США), форвард.

4. Адам Боквист (Швеция), защитник.

5. Джозеф Велено (Канада), форвард.

6. Куинтон Хьюджес (США), защитник.

7. Филип Задина (Чехия), форвард.

8. Тай Смит (США), защитник.

9. Райан Меркли (Канада), защитник.

10. Боди Уайлд (США), защитник.