9 самых высокооплачиваемых спортсменов и их спонсоры

1. Александр Овечкин

Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин станет лицом сети пиццерий Papa John’s в России, выяснили «Ведомости». У него уже есть похожий контракт с банком «Открытие». Также у Овечкина в разное время были рекламные и спонсорские договоренности с Nike, Gatorade, Bauer. Доходы Овечкина за сезон 2016−2017 Forbes оценил в $14 млн.

2. Евгений Малкин

Нападающий клуба НХЛ Pittsburg Евгений Малкин заработал в сезоне 2016−2017 г. $9,5 млн. Хоккеист сотрудничает с Procter & Gamble — на Олимпиаде 2014 г. в Сочи он был послом бренда Head & Shoulders. Недавно Малкин выпустил собственную линию одежды, лицом которой он и является.

3. Сергей Бобровский

Доход вратаря клуба НХЛ Colambus Сергея Бобровского — $8,5 млн. О спонсорах или значимых рекламных контрактах широкой публике не известно.

4. Александр Кокорин

Заработок нападающего «Зенита» Александра Кокорина оценивается в $4 млн. О личных рекламных или спонсорских контрактах футболиста нет данных. В Instagram футболиста то и дело мелькают бренды и хештеги спонсоров «Зенита» — топливо «Газпром нефти» G-Drive и логотип Nike на экипировке.

5. Игорь Акинфеев

Доход вратаря ЦСКА и национальной сборной России Игоря Акинфеева Forbes оценил в $3,2 млн. Данных о каких-либо крупных спонсорских контрактах голкипера также нет.

6. Евгений Плющенко

Годовой заработок фигуриста Евгения Плющенко оценивается также в $3,2 млн. Первый рекламный контракт спортсмена запомнился всем — в начале 2000-х двукратный олимпийский чемпион рекламировал чупа-чупс. Он делал это, потому что он сладкоежка, объяснял Плющенко в одном из интервью.

7. Мария Шарапова

В этом году заработок Марии Шараповой оценили всего в $3 млн. У теннисистки контракты с Porsche, Head, Evian и другими брендами. С 2005 г. она сотрудничает с Nike, рассказывала Шарапова в интервью «Ведомостям». Вместе с Nike она создает линейку женской теннисной экипировки Maria Sharapov. Часовой бренд Tag Heuer не стал продлевать контракт со спортсменкой после допингового скандала. Но у теннисистки есть и собственная конфетная марка — Sugarpova.

8. Федор Емельяненко

Многократный чемпион по смешанным единоборствам Федор Емельяненко за год заработал $2 млн. По данным издания, в 2000-е в Японии боец рекламировал рингтоны и мелодии вместо гудков, позже сотрудничал с Toyota. В Корее он продвигал Snickers и мед. В России Емельяненко снялся в ролике для оренбургского спортклуба «Боец», рекламировал микроавтобус Mercedes и «Ударные вклады» Евросиб банка (в 2014-м его лишили лицензии). В разное время сотрудничал с компаниями «Мортон», «Евраз», «Металлоинвест», Summa group, рекламировал спортивное питание Sport Victory Nutrition, одежду Affliction, Forward, «Северный десант» и прочие бренды, уточняет Forbes.

9. Сергей Карякин

Доход шахматиста Сергея Карякина оценивается в $600 000. В марте стало известно, что гроссмейстер станет лицом рекламной кампании «Открытия». Генеральный спонсор Карякина — «ВСМПО-Ависма», среди других спонсоров — ГК «Основа», «Лаборатория Касперского», уточнял в марте 2017 г. «Ведомостям» менеджер шахматиста. Тогда он говорил, что готовятся контракты с крупной нефтяной и крупной букмекерской компаниями, которые он не назвал.