Клубы и игроки НХЛ пожертвуют $ 2,7 млн пострадавшим от урагана «Ирма»

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Об этом сообщается на официальном сайте НХЛПА.

Ураган 6 сентября обрушился на острова Карибского бассейна, а до Флориды дошёл 10-го числа. «Пантерз» и «Лайтнинг» на время стихийного бедствия эвакуировали свои команды. Ураган унёс жизни 55 человек, в том числе 18 в США. Сейчас «Ирма» теряет силу, урагану присвоена категория самой низкой интенсивности.

Тренировочные лагеря в НХЛ стартуют 14 сентября.