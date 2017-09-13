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13 сентября 2017, 11:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Клубы и игроки НХЛ пожертвуют $ 2,7 млн пострадавшим от урагана «Ирма»

«Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», профсоюз игроков (НХЛПА) и НХЛ пожертвуют $ 2,7 млн пострадавшим от урагана «Ирма».

<span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Лайтнинг Флорида <span class=error>Пантерз</span> профсоюз игроков (<span class=error>НХЛПА</span>) и <span class=error>НХЛ</span> пожертвуют 27 млн пострадавшим от урагана <span class=error>Ирма</span>. Увеличить
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Об этом сообщается на официальном сайте НХЛПА.

Ураган 6 сентября обрушился на острова Карибского бассейна, а до Флориды дошёл 10-го числа. «Пантерз» и «Лайтнинг» на время стихийного бедствия эвакуировали свои команды. Ураган унёс жизни 55 человек, в том числе 18 в США. Сейчас «Ирма» теряет силу, урагану присвоена категория самой низкой интенсивности.

Тренировочные лагеря в НХЛ стартуют 14 сентября.
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