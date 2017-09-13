Доллары на льду. Самые длительные и большие контракты в НХЛ

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге плавно подходит к концу, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это было лето огромных трат. Река наличности была на редкость полноводной, причём большая часть этой воды была заключена в повторных переподписаниях контрактов для звёзд сегодняшнего и завтрашнего дня.

«Эдмонтон Ойлерз», например, потратил более S 160 млн на то, чтобы сохранить своих ведущих форвардов: 100 миллионов пришлись на долю исторического соглашения с Коннором Макдэвидом, а затем почти 70 миллионов достались Леону Драйзайтлю. «Баффало» с Джеком Айкелом, «Айлендерс» с Джоном Таваресом и «Бостон» с Давидом Пастрняком ещё ведут переговоры, и их крупные траты состояться позже, но и они наверняка будут выглядеть очень внушительно. Давайте посмотрим, кто же в НХЛ зарабатывает больше, лучше и активнее остальных.

По количеству потраченных денег прошедшее лето уступило 2012 году, когда были подписаны Уэбер, Паризе и Сутер, но суперконтракты Макдэвида и Прайса говорят о том, что ведущие игроки НХЛ по-прежнему стоят космических сумм. При этом, генеральные менеджеры откровенно не хотят повторять прежних спорных решений и заключать соглашения на очень длинные сроки — рекордный 13-летний контракт Овечкина сейчас выглядит исключением. Что примечательно, у россиянина нет в договоре полноценного запрета на обмен — Александр может указать лишь 10 клубов, куда он не захочет переходить. Пока что представить реальность обмена Великой восьмёрки достаточно трудно, но подобные темы стремительно возникают каждую весну, поскольку продвинуться к Кубку Стэнли «Вашингтону» пока так и не удалось. Ещё два человека, не обладающих подобным запретом — это монреальцы Ши Уэбер и Кэри Прайс, причём если защитник подписывал подобный договор со скромным «Нэшвиллом», то самый дорогой вратарь лиги Прайс совсем недавно согласился с отсутствием возможности сказать нет обмену. Правда, с кэпхитом в $ 10,5 млн его вряд ли кто-то захочет приобретать без каких-то сенсационных причин.

Единственный свеженький представитель в этой десятке — это Драйзайтль, который заключил шестилетнее соглашение с «Ойлерз» совсем недавно. Его кэпхит будет равняться $ 8,5 миллионам, хотя зарплата форварда меняется достаточно серьёзно: от $ 1 млн. в сезоне-2022/23 до $ 9 млн. в ближайшие два года.

Впрочем, два самых «недорогих» сезона компенсированы получением подписного бонуса.

Яромир Ягр — самый успешный хоккеист в истории этого вида спорта, если успех измерять долларами. Лидерство чеха понятно — его карьера длится с 1990 года, и за это время Яромир успел заработать и детям, которых у него пока нет, и внукам, и многим последующим поколениям.

Самыми «хлебными» для Ягра стали два сезона в «Вашингтоне» (2002/03 и 2003/07), когда хандрящий форвард не оправдал надежд, зарабатывая по $ 11 млн за сезон. Пронгер, чью карьеру испортили травмы, на стыке 1990-х и 2000-х был одним из ведущих защитников лиги, но последние годы только числился в платёжке, уже давно не выходя на лёд.



Ветераны Торнтон и Луонго также взяли своё за счёт продолжительности карьеры, хотя Роберто может сказать спасибо необычайной щедрости «Ванкувера», который до сих пор выплачивает часть его зарплаты, хотя вратарь уже 5 сезонов играет за «Флориду». А вот присутствие в десятке Джерома Игинлы и «стеклянного» Мариана Габорика является достаточно удивительным: у Игинлы было 9 сезонов в «Калгари» с окладом в 7 и более миллионов, а любящий лечиться словак обладает удивительной способностью выздоравливать в контрактный год. Что же касается россиян, то Овечкин в этом рейтинге на восьмом месте, Евгений Малкин — на 11-м ($ 89 млн), а больше из представителей нашей страны в первой сотне никого нет (белорус Михаил Грабовский на 70-й позиции, $ 46 млн).

Среди самых высокооплачиваемых россиян есть несколько перестановок. У Александра Радулова начнёт действовать новый договор с «Далласом», который он подписал после того, как были исчерпаны все варианты с «Канадиенс». Как сказал в недавнем интервью «Чемпионату» агент Юрий Николаев, далеко не последнюю роль в решении Александра сыграли налоги: при средней налоговой ставке в Техасе 39,05%, на руки Радулову останется около 4,8 миллиона. При том же контракте в Монреале сумма «чистыми» была бы ниже на $ 1,1 млн.



Новый контракт начнёт действовать и у вашингтонцев Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, которые сумели добиться хороших окладов, грамотно используя потенциальный интерес из КХЛ. Наконец, после контракта новичка «пересел» на хорошую зарплату и Артемий Панарин, которому предстоит хорошо зарекомендовать себе в «Коламбусе», поскольку нынешнее соглашение будет действовать лишь два сезона.

К сожалению, зарплаты тренеров команд НХЛ не являются открытыми, поэтому данные по наставникам не вполне полные. Так, например, легко предположить, что около $ 5 млн. за сезон зарабатывает лучший тренер прошлого сезона Джон Торторелла из «Коламбуса», но о его окладе нет подтверждённых данных. Неизвестны заработки и Майка Салливана («Питтсбург») и Кена Хичкока («Даллас»), которые также наверняка находятся в верхней части общего списка. Зато нижние строчки нам хорошо известны: меньше всех в НХЛ зарабатывает тренер «Детройта» Джефф Блашилл, чей контракт рассчитан ещё на два сезона и составляет лишь $ 800 тысяч.