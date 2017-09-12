Фазель: Шансов на сделку с НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 не осталось
ТАСС, 12 сентября. Шансов на положительное урегулирование вопроса между Международной федерацией хоккея (IIHF) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по участию игроков в Олимпийских играх 2018 года не осталось. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, слова которого приводит агентство Reuters.
«Могу сказать, что мы можем вычеркнуть это [возможность] из списка, — сказал Фазель. — Поезд ушел».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter