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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30983982/
12 сентября 2017, 21:20 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Фазель: Шансов на сделку с НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 не осталось

ТАСС, 12 сентября. Шансов на положительное урегулирование вопроса между Международной федерацией хоккея (IIHF) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по участию игроков в Олимпийских играх 2018 года не осталось. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, слова которого приводит агентство Reuters.

«Могу сказать, что мы можем вычеркнуть это [возможность] из списка, — сказал Фазель. — Поезд ушел».
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