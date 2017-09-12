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12 сентября 2017, 21:04 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Тампа», «Флорида», профсоюз игроков и НХЛ пожертвовали 2,7 миллиона на помощь пострадавшим от урагана Ирма

«Тампа-Бэй», «Флорида», профсоюз игроков НХЛ и сама лига пожертвовали 2,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от урагана Ирма, сообщает The Athletic.

<span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Флорида профсоюз игроков <span class=error>НХЛ</span> и сама лига пожертвовали 27 миллиона долларов на помощь пострадавшим от урагана <span class=error>Ирма</span>. Увеличить
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Наибольший ущерб от торнадо получили страны Карибского бассейна. Кроме того, стихия прошла по ряду штатов США. Жертвами стали десятки человек.

По данным СМИ, общий ущерб от урагана оценивается в 10 миллиардов долларов. 9 миллионов человек могут лишиться света и электричества.

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