«Тампа», «Флорида», профсоюз игроков и НХЛ пожертвовали 2,7 миллиона на помощь пострадавшим от урагана Ирма
«Тампа-Бэй», «Флорида», профсоюз игроков НХЛ и сама лига пожертвовали 2,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от урагана Ирма, сообщает The Athletic.
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Наибольший ущерб от торнадо получили страны Карибского бассейна. Кроме того, стихия прошла по ряду штатов США. Жертвами стали десятки человек.
По данным СМИ, общий ущерб от урагана оценивается в 10 миллиардов долларов. 9 миллионов человек могут лишиться света и электричества.
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