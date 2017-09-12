Первый номер драфта КХЛ-2013 защитник Дмитрий Осипов пройдет просмотр в «Вегасе»

Осипов, которому в октябре исполнится 21 год, приглашен в тренировочный лагерь «Вегаса», стартующий 14 сентября.

В минувшем сезоне россиянин выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Ванкувер» и «Брандон», набрав 14 очков (2 шайбы + 12 передач) в 77 матчах.

Осипов в 2013 году был выбран хабаровским «Амуром» на драфте КХЛ под первым номером. В этом же сезоне россиянин уехал в WHL.