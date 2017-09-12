Первый номер драфта КХЛ-2013 защитник Дмитрий Осипов пройдет просмотр в «Вегасе»
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Первый номер драфта КХЛ 2013 года российский защитник Дмитрий Осипов пройдет просмотр в «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Осипов, которому в октябре исполнится 21 год, приглашен в тренировочный лагерь «Вегаса», стартующий 14 сентября.
В минувшем сезоне россиянин выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Ванкувер» и «Брандон», набрав 14 очков (2 шайбы + 12 передач) в 77 матчах.
Осипов в 2013 году был выбран хабаровским «Амуром» на драфте КХЛ под первым номером. В этом же сезоне россиянин уехал в WHL.
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