Свечников заявил, что его сильно мотивирует приглашение в тренировочный лагерь «Детройта»

«Я хочу быть частью “Ред Уингз”, — сказал Свечников. — Я не просто хочу попасть в команду, я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав».

«Это заставляет меня работать усерднее и серьезно мотивирует, — продолжил 20-летний игрок. — Я хочу сделать команду сильнее и сделаю для этого все, что смогу. Мне не на что жаловаться, это лучший клуб, за который я мог играть, так что я готов делать все, что меня попросят».

Свечников был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под 19-м номером. В его активе два матча в НХЛ. В прошлом году он стал чемпионом Американской хоккейной лиги в составе «Гранд Рапидс» (фарм-клуб «Детройта»), в 74 встречах регулярного чемпионата он набрал 51 (20 шайб + 31 передача) очко.