Защитник Северсон заключил шестилетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси» на $25 млн
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Канадский защитник Дэймон Северсон подписал новый шестилетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз» на сумму 25 миллионов долларов, сообщается на официальном сайте лиги.
В прошлом сезоне хоккеист установил личные рекорды по числу матчей в регулярном чемпионате (80), результативным передачам (28), очкам (31), броскам по воротам (125). Всего 23-летний канадец в НХЛ провел 203 матча, набрал 69 очков (9 голов и 60 передач).
«Мы счастливы, что Дэймон подписал контракт до окончания сезона-2022/23, — сказал генеральный менеджер клуба Рэй Шеро. — Дэймон имеет важное значение для нашего клуба. Это молодой защитник, с которым мы очень рады работать. Данная сделка показывает, что руководство команды преданно следует принципам развития клуба».
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