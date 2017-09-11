Защитник Северсон заключил шестилетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси» на $25 млн

В прошлом сезоне хоккеист установил личные рекорды по числу матчей в регулярном чемпионате (80), результативным передачам (28), очкам (31), броскам по воротам (125). Всего 23-летний канадец в НХЛ провел 203 матча, набрал 69 очков (9 голов и 60 передач).

«Мы счастливы, что Дэймон подписал контракт до окончания сезона-2022/23, — сказал генеральный менеджер клуба Рэй Шеро. — Дэймон имеет важное значение для нашего клуба. Это молодой защитник, с которым мы очень рады работать. Данная сделка показывает, что руководство команды преданно следует принципам развития клуба».