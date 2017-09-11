Защитник Сиверсон договорился с «Дэвилз» о шестилетнем контракте на $ 25 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» договорился о подписании нового контракта с защитником Деймоном Сиверсоном, который летом стал ограниченно свободным агентом.

Как сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи, соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 4,167 млн.



Прошедший сезон стал для 23-летнего хоккеиста третьим в НХЛ. Он принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата и отметился 31 (3+28) набранным очком при показателе полезности «-31». Всего за три года Сиверсон сыграл 203 матча и набрал 69 (9+60) баллов при показателе полезности «-52» и 112 штрафных минутах.