Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30969799/
11 сентября 2017, 16:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Крис Летанг восстановился от травмы и примет участие в лагере «Питтсбурга»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг восстановился от травмы и получил разрешение врачей на участие в тренировочном лагере.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.

«Ожидаю, что у него будет его обычная нагрузка. Он хочет играть по 40 минут за матч, но, думаю, тренеры будут идти постепенно, от дня ко дню, от матча к матчу. Летанг здоров и сможет компенсировать нам потерю Тревора Дейли и Рона Хэйнси», — приводятся слова Рутерфорда на официальном сайте НХЛ.

В последний раз 30-летний Летанг играл 21 февраля, в апреле ему сделали операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп