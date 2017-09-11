Крис Летанг восстановился от травмы и примет участие в лагере «Питтсбурга»

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.



«Ожидаю, что у него будет его обычная нагрузка. Он хочет играть по 40 минут за матч, но, думаю, тренеры будут идти постепенно, от дня ко дню, от матча к матчу. Летанг здоров и сможет компенсировать нам потерю Тревора Дейли и Рона Хэйнси», — приводятся слова Рутерфорда на официальном сайте НХЛ.



В последний раз 30-летний Летанг играл 21 февраля, в апреле ему сделали операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска.