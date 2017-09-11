Тарасенко: Разочарован решением НХЛ по ОИ, нельзя просто так менять правила
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко считает, что НХЛ поступила неправильно, запретив своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2018 года.
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«Если есть соглашение, надо ему следовать. Нельзя просто так взять и в один день поменять правила. Например отменить чемпионат мира, который проходит каждый год, или
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