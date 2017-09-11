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11 сентября 2017, 14:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тарасенко: Разочарован решением НХЛ по ОИ, нельзя просто так менять правила

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко считает, что НХЛ поступила неправильно, запретив своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

Нападающий Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз Владимир Тарасенко считает что <span class=error>НХЛ</span> поступила неправильно запретив своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Увеличить
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«Если есть соглашение, надо ему следовать. Нельзя просто так взять и в один день поменять правила. Например отменить чемпионат мира, который проходит каждый год, или что-то подобное. Олимпиада проходит только раз в четыре года. За карьеру ты можешь сыграть на ней один-два раза или вообще ни разу. Не думаю, что это правильный выбор. Я очень разочарован», — цитирует Тарасенко ESPN.

Сент-Луис Блюз
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