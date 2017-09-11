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11 сентября 2017, 13:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Умер член Зала хоккейной славы, бывший капитан «Чикаго» Пьер Пилот

10 сентября в возрасте 85 лет ушёл из жизни член Зала хоккейной славы, бывший защитник «Чикаго Блэкхоукс» Пьер Пилот.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Пилот провёл в составе «Чикаго» 13 сезонов и завоевал с командой Кубок Стэнли в 1961 году. С 1961 по 1968 год был капитаном «Блэкхоукс». Кроме того три года подряд (1963−1965) он выигрывал «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику НХЛ. Всего он провёл в лиге 890 матчей за «Чикаго» и «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал 498 (80+418) очков.

Пилот был введён в Зал славы в 1975 году, а в 2008-м «Чикаго» вывел его номер — 3 — из обращения и поднял свитер под своды арены.

Чикаго Блэкхокс
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