Умер член Зала хоккейной славы, бывший капитан «Чикаго» Пьер Пилот

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Пилот провёл в составе «Чикаго» 13 сезонов и завоевал с командой Кубок Стэнли в 1961 году. С 1961 по 1968 год был капитаном «Блэкхоукс». Кроме того три года подряд (1963−1965) он выигрывал «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику НХЛ. Всего он провёл в лиге 890 матчей за «Чикаго» и «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал 498 (80+418) очков.



Пилот был введён в Зал славы в 1975 году, а в 2008-м «Чикаго» вывел его номер — 3 — из обращения и поднял свитер под своды арены.